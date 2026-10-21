Vlada FBiH ograničila cijene 100 proizvoda, plin skuplji za 12 posto

Vlada Federacije BiH danas je donijela odluku o ograničenju cijena 100 proizvoda u trgovinama, odobrila povećanje veleprodajne cijene prirodnog plina za 12 posto te omogućila uvezivanje radnog staža za 37 radnika Rudnika uglja Kreka u Tuzli. Na sjednici su donesene i odluke o finansiranju privrednih projekata, javnim investicijama i podršci izdavaštvu.

Ograničenje cijena 100 proizvoda u trgovinama FBiH

Novom odlukom Federalne vlade propisuje se najviši nivo maloprodajnih cijena za ukupno 100 proizvoda, raspoređenih u dvije grupe. Cilj ove mjere je ublažavanje posljedica inflacije i osiguravanje pristupačnijih cijena osnovnih životnih namirnica.

Trgovačka društva bit će obavezna primjenjivati propisane maksimalne cijene na sve proizvode iz prve grupe i najmanje 25 proizvoda iz druge grupe, koje mogu samostalno odabrati.

Za fizička lica registrovana za maloprodaju predviđena je obaveza ograničavanja cijena najmanje 20 proizvoda iz prve grupe.

Trgovci će morati jasno označiti proizvode obuhvaćene mjerom, kao i istaknuti plakate s pregledom redovnih i zaključanih cijena. Ove informacije morat će biti dostupne i na internet stranicama trgovaca koji ih imaju.

Odluka će se primjenjivati do 31. decembra 2026. godine, a na snagu stupa dan nakon objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Prirodni plin skuplji za 12 posto

Vlada FBiH dala je saglasnost na povećanje veleprodajne cijene prirodnog plina za distributivne kompanije. Nova cijena iznosi 1.109,01 KM za hiljadu standardnih kubnih metara, bez PDV-a, a primjenjuje se od 1. oktobra 2026. godine.

Dosadašnja cijena iznosila je 990,19 KM, što znači povećanje od 12 posto.

Iz Energoinvesta su obrazložili da je korekcija uslovljena povećanjem nabavne cijene plina od ruskog dobavljača Gazprom Export, koji je zatražio povećanje od 16,21 posto.

Federalna vlada prihvatila je povećanje od 12 posto kako se puni rast nabavne cijene ne bi prenio na distributere. Odluka se odnosi na veleprodajnu cijenu i ne znači automatski jednako povećanje računa za sve krajnje potrošače.

Za 37 radnika Rudnika Kreka bit će uvezan radni staž

Jedna od odluka odnosi se i na Rudnik uglja Kreka u Tuzli. Federalna vlada odobrila je uvezivanje radnog staža za 37 radnika koji su ispunili uslove za penzionisanje.

Za uplatu zaostalih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje potrebno je ukupno 2.101.961,99 KM.

Sredstva će biti osigurana iz vlastitih sredstava Rudnika uglja Kreka, a za realizaciju odluke zaduženi su Elektroprivreda BiH, Rudnik Kreka, Federalni zavod PIO/MIO i Porezna uprava FBiH.

Uvezivanje staža omogućit će radnicima da ostvare pravo na penziju nakon izmirenja neuplaćenih doprinosa.

Više od 16 miliona KM za privredne projekte

Vlada Federacije BiH usvojila je i program korištenja sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke, kojim je za dugoročno kreditiranje privrednih projekata predviđeno približno 16,06 miliona KM.

Sredstva su namijenjena privatnim kompanijama sa sjedištem u Federaciji BiH, prvenstveno za ulaganja u proizvodnju električne energije iz solarnih izvora za vlastite potrebe, nabavku opreme i modernizaciju proizvodnih procesa.

Program ima za cilj jačanje konkurentnosti privrede, smanjenje troškova energije i tehnološki razvoj domaćih preduzeća.

Podrška izdavaštvu i novi program javnih investicija

Federalna vlada odobrila je i 600.000 KM za programe Fondacije za izdavaštvo, među kojima su podrška objavljivanju domaćih književnih djela, stručne literature, periodike i promociji domaćih autora na međunarodnim sajmovima knjiga.

Dodatnih 132.400 KM neutrošenih sredstava iz prethodne godine raspoređeno je za programe Fondacije za bibliotečku djelatnost.

Usvojen je i Program javnih investicija Federacije BiH za period od 2027. do 2029. godine. Dokument obuhvata 86 kandidovanih projekata procijenjene vrijednosti približno 9,78 milijardi KM, deset odobrenih projekata vrijednih 2,1 milijardu KM te 48 projekata čija je realizacija u toku, ukupne vrijednosti oko 8,82 milijarde KM.

Za kandidovane projekte izvori finansiranja još nisu osigurani, dok se za projekte u realizaciji već koriste domaća ili inostrana sredstva.