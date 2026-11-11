Vlada Federacije BiH danas je usvojila novu listu lijekova Fonda solidarnosti, nakon godina upozorenja da pacijenti nemaju pristup savremenim terapijama. Ipak, odluka se počinje primjenjivati tek 1. jula 2027. godine, dok se oboljeli od teških i rijetkih bolesti već sada suočavaju s nedostupnošću pojedinih lijekova, dugim čekanjima i neizvjesnošću oko finansiranja liječenja.

Lista lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH ponovo je u središtu pažnje nakon što je Vlada FBiH na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila novu odluku kojom se uređuje finansiranje lijekova za pacijente s teškim i hroničnim oboljenjima. Iako je riječ o važnom koraku nakon višegodišnjeg izostanka sveobuhvatne revizije, ključno pitanje za pacijente jeste koje će im nove terapije biti dostupne i kada će ih zaista moći dobiti.

Prema saopćenju Vlade, lista obuhvata lijekove za liječenje malignih oboljenja, multiple skleroze, hepatitisa B i C, hemofilije, upalnih bolesti crijeva i drugih ozbiljnih zdravstvenih stanja. Predviđeni su i lijekovi koji se odobravaju kroz posebne programe, na osnovu preporuka specijalista i odluka nadležnih komisija.

Međutim, i dalje nisu pojedinačno navedeni svi lijekovi niti je precizirano koje su nove terapije dodane u odnosu na dosadašnju listu. Otvara to i pitanje koliko će pacijenata zaista ostvariti pristup liječenju koje im ranije nije bilo dostupno.

Lista lijekova Fonda solidarnosti godinama bez sveobuhvatne revizije

Posljednja osnovna lista lijekova Fonda solidarnosti donesena je 2019. godine. Iako je u međuvremenu bilo pojedinačnih izmjena i dopuna, sveobuhvatna revizija godinama nije provedena, na šta je upozorio i Ured za reviziju institucija Federacije BiH.

Prema revizorskom izvještaju za 2024. godinu, od 2022. do 2024. godine pristiglo je čak 67 zahtjeva za uvrštavanje lijekova na listu. Vlada FBiH još je 2022. godine zadužila nadležne institucije da pripreme njenu reviziju, ali taj posao nije bio završen do okončanja revizorskog nadzora.

U prethodnim godinama lista je dopunjavana pojedinim terapijama, među kojima su lijekovi za cističnu fibrozu i spinalnu mišićnu atrofiju.

Takve izmjene predstavljale su napredak za određene grupe pacijenata, ali nisu riješile širi problem dostupnosti savremenih lijekova.

Za pacijente kojima postojeće terapije ne daju odgovarajuće rezultate, višegodišnje čekanje na uvrštavanje novih lijekova može značiti gubitak dragocjenog vremena.

Djeca s Duchenneovom mišićnom distrofijom još čekaju lijek Givinostat

Posebno osjetljivo pitanje jeste dostupnost lijeka Givinostat, namijenjenog liječenju oboljelih od Duchenneove, odnosno Dišenove mišićne distrofije, teške progresivne genetske bolesti koja prvenstveno pogađa dječake.

Porodice 15 dječaka u Federaciji BiH mjesecima pokušavaju osigurati pristup ovoj terapiji, koja može usporiti napredovanje bolesti. Roditelji su u septembru organizovali i proteste tražeći od nadležnih institucija konkretne odluke o finansiranju liječenja.

Vlada FBiH je 20. oktobra razmatrala mogućnosti finansiranja Givinostata i zadužila nadležna ministarstva i Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja da pokušaju pronaći rješenje. Procijenjeni godišnji trošak terapije, prema tadašnjim podacima Vlade, iznosi oko 15 miliona KM s PDV-om.

Iz Federalnog zavoda krajem oktobra saopćeno je da podržavaju razmatranje dostupnosti ovog lijeka, ali da su postojeća sredstva već raspoređena za ranije preuzete obaveze i da je za novu terapiju potrebno osigurati dodatno finansiranje.

Današnje usvajanje liste ponovo otvara pitanje hoće li se na njoj naći i Givinostat. U saopćenju Vlade taj lijek nije izričito spomenut, pa zasad nije moguće potvrditi da je uvršten niti da će njegovo finansiranje biti osigurano novom odlukom.

Za porodice oboljelih dječaka taj odgovor ima posebnu težinu, jer se radi o progresivnoj bolesti kod koje vrijeme početka odgovarajućeg liječenja može biti izuzetno važno.

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UKC Tuzla redovno objavljuje koje lijekove nije dobio od Federalnog zavoda

Dok se raspravlja o proširenju mogućnosti liječenja, zdravstvene ustanove suočavaju se i s problemima isporuke lijekova koji se već koriste u terapiji teških bolesti.

Univerzitetski klinički centar Tuzla redovno objavljuje liste lijekova koje Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja nije dostavio ovoj ustanovi.

Prema podacima koje je RTV Slon objavio 1. novembra, na listi nedostajućih lijekova, zaključno s 30. oktobrom, nalazilo se pet preparata: Idarubicin, Mitoxantron, Pemetreksed, Daunorubicin i Everolimus. Riječ je o lijekovima koji se koriste u liječenju različitih teških oboljenja, uključujući pojedine maligne bolesti.

I nije riječ samo o trenutno nedostajućim lijekovima. Situacija se ponavlja iz mjeseca u mjesec, UKC liste objavljuje svakih 15 dana i zapravo vrlo transparentno pokazuje da postoje problemi u kontinuitetu snabdijevanja, a samim tim i liječenja.

Upravo zbog toga nova lista lijekova ne može sama po sebi biti garancija da će pacijenti dobiti propisanu terapiju. Uz odluku o finansiranju potrebni su i pravovremena nabavka, isporuka zdravstvenim ustanovama i jasno definisani uslovi pod kojima pacijenti ostvaruju pravo na liječenje.

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Hoće li nova lista otvoriti vrata savremenim terapijama za rijetke bolesti?

Pitanje dostupnosti inovativnih lijekova posebno je važno za oboljele od rijetkih bolesti, za koje mogućnosti liječenja često zavise od skupih terapija i posebnih programa finansiranja.

Nova odluka Vlade predviđa mogućnost uvrštavanja određenih lijekova kroz posebne programe. Također, pod propisanim uslovima, omogućava uvrštavanje lijekova koji nemaju dozvolu za promet u BiH, ako su od vitalnog značaja za pacijente i ne postoji odgovarajuća zamjena.

Ipak, mogućnost uvrštavanja nije isto što i osigurano pravo na finansiranje liječenja. Pacijentima su potrebne konkretne odluke, osigurana sredstva i postupci koji ne podrazumijevaju višemjesečno čekanje.

Zbog toga se nakon usvajanja nove liste nameće nekoliko važnih pitanja: koliko je savremenih terapija zaista dodano, hoće li među njima biti lijekova za rijetke bolesti i jesu li osigurana sredstva za sve pacijente koji ispunjavaju medicinske kriterije?

Prema odluci Vlade, nova lista počet će se primjenjivati 1. jula 2027. godine, što znači da do početka njene primjene ostaje još gotovo osam mjeseci.

Direktor Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja dužan je donijeti detaljnije uputstvo za primjenu odluke u roku od 30 dana od njenog stupanja na snagu, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva.