Španski superkup 2027 okupit će u Istanbulu četiri velika španska kluba, Barcelonu, Real Madrid, Atlético Madrid i Real Sociedad, a ulaznice za utakmice koje će biti odigrane početkom februara već su puštene u prodaju. Ljubitelji fudbala imat će priliku pratiti tri susreta na tri različita stadiona, uključujući veliko finale u kojem će biti odlučen osvajač trofeja.

Takmičenje će biti održano od 2. do 6. februara 2027. godine, a ovo je prvi put da će Turska biti domaćin španskog Superkupa. Organizatori očekuju veliki interes navijača iz različitih dijelova svijeta, dok se procjenjuje da bi utakmice ukupno moglo pratiti više od 150.000 gledalaca.

Španski superkup 2027: Poznati termini utakmica i stadioni

Prvo polufinale zakazano je za utorak, 2. februar, kada će aktuelni osvajač Superkupa Barcelona odmjeriti snage s Atlético Madridom.

Utakmica će biti odigrana na stadionu Şükrü Saracoğlu, na kojem svoje domaće susrete igra Fenerbahçe.

Dan kasnije, u srijedu, 3. februara, sastaju se Real Madrid i Real Sociedad. Njihov duel bit će odigran na stadionu Beşiktaşa, a pobjednik će izboriti plasman u finale.

Završna utakmica na programu je u subotu, 6. februara, na stadionu Ali Sami Yen, poznatom i kao RAMS Park, koji je domaći teren Galatasaraya.

Sve tri utakmice počinju u 20 sati po bosanskohercegovačkom vremenu, odnosno u 22 sata po lokalnom vremenu u Istanbulu.

Čitajte i ovo Naša Jasmina sa Zmajevima: Uskoro donosimo intervju s jednim od najboljih!

Gdje kupiti ulaznice za Barcelonu i Real Madrid?

Prodaja ulaznica za Španski superkup 2027 već je počela, a zainteresovani navijači mogu ih kupiti putem zvanične stranice www.supercopa2027.com.

Ulaznice su dostupne za oba polufinalna susreta, kao i za finale, iako učesnici završne utakmice još nisu poznati.

Na turniru nastupaju prvak i viceprvak španske La Lige te finalisti Kupa kralja. Barcelona će pokušati odbraniti naslov osvojen na prethodnom izdanju takmičenja.

Čitajte i ovo Mirza Ćatović ostao u Barceloni: Šta to znači za reprezentaciju BiH?

Istanbul ponovo domaćin velikog fudbalskog događaja

Istanbul je već bio domaćin nekih od najznačajnijih utakmica evropskog klupskog fudbala. U ovom gradu odigrana su finala Lige prvaka 2005. i 2023. godine, kao i finale Evropske lige 2026. godine.

Održavanje Španskog superkupa dodatno će privući pažnju međunarodne sportske javnosti, ali i turista koji će dolazak na utakmice moći iskoristiti za obilazak grada.

Posjetioci će, osim fudbalskih susreta, imati priliku upoznati historijske znamenitosti Istanbula, uživati u vožnji Bosforom te posjetiti poznate gradske četvrti na evropskoj i azijskoj strani.

Španski superkup 2027 organizuje se u saradnji s nadležnim institucijama Turske, Kraljevskim španskim fudbalskim savezom, Turskim fudbalskim savezom i međunarodnim partnerima uključenim u realizaciju takmičenja.

Vezani članak Španski superkup 2027 stiže u Istanbul: Evo ko će igrati