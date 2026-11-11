Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 12.11.2026. godine (četvrtak) na području:

  1. Grada Tuzle:

– u ulicama Put Križani i Drage Pavića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Plane u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

  1. Grada Gračanice:

– u naselju Rašljeva u vremenu od 10:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Škahovica i Babići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

  1. Grada Srebrenika:

– u naseljima Falešići, Čekanići i Gornji Moranjci u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u naseljima Uroža, Šahmeri, Behrami, Seona, Dedići, Padališta, Lipje, Cage i dijelu naselja Duboki Potok kod škole u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

  1. Općine Banovići u naseljima Mrgan, Brezovača i Kudumovići u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Dana 13.11.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle:

– u naseljima Bukinje Kolona, Plane, Mihatovići i Brgule u vremenu od 08:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Srednja Lipnica i Marjanovići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

  1. Općine Čelić u naseljima Brnjik, Lukavica, Šibošnica, Nahvioci, Drijenča, Miladići, Humci, Brezje i Sitari u vremenu od 09:30 do 13:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

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