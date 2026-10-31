Planska isključenja električne energije na području TK

Dana 01.11.2026. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Srebrenika:

– u naseljima Huremi, Zubovo Brdo, Badelka, Fazanerija, Radići, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Hrgovi, Vrela, Tovilište, Hujdurovići ,Špionica Donja, Špionica Škola, Kosica, Gornji Hrgovi, Ormanica, Ćehaje i Ježinac u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama Džemala Bijedić, 21.Juni, Nedžada Šečića, Hasana Kikića, Huseina Kapetana Gradaščevića, Varoških Polja, Mije Gudeljevića, Radnička, Alije Izetbegovića, Kulina Bana, Bosasnkih branilaca, Zlatnih ljiljana, Marta, 21. Srebreničke brigade, 25. Novembra, 221. Oslobodilačke brigade, 9. Septembra, Kiseljačka, Derviša Sušića 16. Muslimanske brigade, Tuzlanskog odreda te u naseljima Bare, Rapatnica, Donji Moranjci, Uroža, Šahmeri, Seona, Behrami, Dedići, Padališta, Duboki Potok, Lipje, Cage i Krečana u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima Grabovci, Rapatnica Luka, Rapatnica, Lipje, Cage, Badžići, Donji Moranjci, Uroža, Behrami, Šahmeri, Seona Polja, Dedići, Padališta, Seona i dio Dubokog Potoka u blizini škole u vremenu od 13:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Babunovići, Lušnica, Kosica,Ferizovići, Šehovina i dio naselja Ćehaje u vremenu od 15:00 do 17:00 sati.

Dana 02.11.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici: Bosanskih Branilaca – lamele B1, B2, B3, B4 i C1 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u ulicama: Ivana Markovića Irca, Vahida Ibrića, Bosanskih Branilaca i Teritorijalna Odbrana 92 u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Babunovići deponija, Hazard, Salihbašići, Murati, Hodžići, Gulami, Ibrići, Panđurište, Omerbašići, Ahmići i Kovačevići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

3. Općine Sapna u naseljima: Nezuk, Baljkovica i Zaseok u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.