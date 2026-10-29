Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 30.10.2026. godine (petak) na području:
- Grada Tuzle u naseljima: Seljublje, Puljkov Do, Ban Brdo, Horozovina, Paraći, Čifluk, Donje Hrasno, Gornje Hrasno i Banj brdo u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.
- Grada Gračanice u naseljima: Stjepan Polje iznad magistralne ceste i Malešići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.
- Grada Živinica u ulici Maršala Tita u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.
- Općina Sapma u naseljima: Vitinica, Kovačevići i Gaj u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.