Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 30.10.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle u naseljima: Seljublje, Puljkov Do, Ban Brdo, Horozovina, Paraći, Čifluk, Donje Hrasno, Gornje Hrasno i Banj brdo u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.
  2. Grada Gračanice u naseljima: Stjepan Polje iznad magistralne ceste i Malešići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.
  3. Grada Živinica u ulici Maršala Tita u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.
  4. Općina Sapma u naseljima: Vitinica, Kovačevići i Gaj u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

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