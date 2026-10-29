Amra Nadarević Vodenčarević iz Skupštine TK prelazi u Parlament FBiH

Amra Nadarević Vodenčarević, dosadašnja zastupnica Naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona, osvojila je 2.345 preferencijalnih glasova na Općim izborima 2026. godine i prema utvrđenim izbornim rezultatima osigurala mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Nakon objave rezultata, oglasila se na svom Facebook profilu, zahvalila biračima na povjerenju i najavila nastavak političkog djelovanja.

Naša stranka u izbornoj jedinici 403 osvojila je 4.611 glasova i jedan direktni mandat, dok je Nadarević Vodenčarević dobila podršku 50,86 posto birača koji su glasali za ovu listu.

„Vaši glasovi za mene nisu samo broj“, poručila je, navodeći da rezultat doživljava kao priznanje dosadašnjem radu, ali i odgovornost prema građanima koji su joj ukazali povjerenje.

Posebno se osvrnula na način glasanja, ističući da su birači na glasačkom listiću umjesto njenog imena imali kandidatski broj, zbog čega joj ostvarena podrška ima dodatnu vrijednost.

Amra Nadarević Vodenčarević najavila nastavak političkog djelovanja

U svojoj objavi najavila je da će u Parlamentu Federacije BiH podržavati prijedloge za koje smatra da donose korist građanima, bez obzira na to od kojih političkih stranaka dolazili.

Također je poručila da će nastaviti ukazivati na nepravilnosti, kritikovati odluke koje smatra lošim i zahtijevati odgovornost nosilaca javnih funkcija.

Dio objave posvetila je i političkim odnosima, upozoravajući na mogućnost podmetanja, širenja neistina i pokušaja diskreditacije. Nije navela konkretne osobe niti događaje na koje se ove poruke odnose.

Govoreći o političkoj odgovornosti, naglasila je da funkcije i karijere smatra prolaznim, dok principi i rezultati rada ostaju trajno mjerilo nečijeg djelovanja.

Nadarević Vodenčarević rođena je u Tuzli 1986. godine, a po zanimanju je specijalistica oftalmologije. U prethodna dva saziva bila je zastupnica Naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona, gdje se bavila pitanjima zdravstva, obrazovanja i transparentnosti rada institucija.

Prelaskom u Predstavnički dom Parlamenta FBiH nastavlja svoj politički angažman na federalnom nivou, nakon dva mandata provedena u kantonalnom zakonodavnom tijelu.