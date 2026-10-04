Bego Gutić osvojio najviše glasova na listi SDA za Parlament FBiH

Bego Gutić prema preliminarnim rezultatima osvojio je 9.279 pojedinačnih glasova kao nosilac liste SDA za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u izbornoj jedinici 404, čime je trenutno prvi po broju preferencijalnih glasova unutar svoje stranačke liste.

Gutić se nalazio na prvom mjestu liste SDA za izbornu jedinicu 404, koja obuhvata Teočak, Banoviće, Živinice, Kalesiju, Sapnu i Kladanj.

Prema trenutnom odnosu glasova političkih subjekata u ovoj izbornoj jedinici, SDA ima vodeću poziciju, a rezultat stranke i broj glasova koje je osvojio Gutić stavljaju ga na poziciju za direktni mandat u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Bego Gutić prvi po broju glasova na listi SDA

Sa 9.279 preferencijalnih glasova Gutić ima najveću pojedinačnu podršku među kandidatima SDA u ovoj izbornoj jedinici. Konačnu dodjelu mandata ipak utvrđuje Centralna izborna komisija BiH nakon obrade svih kategorija glasova i potvrđivanja izbornih rezultata.

Gutić je ranije obavljao funkciju premijera Tuzlanskog kantona, a bio je i načelnik Općine Banovići. Funkciju premijera TK obavljao je od 2015. do 2018. godine.

Na Općim izborima 2026. kandidovao se za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, a SDA ga je postavila za nosioca liste u izbornoj jedinici 404.

Rezultati su još preliminarni, pa će konačan broj glasova kandidata i zvanična raspodjela mandata biti poznati nakon završetka obrade i potvrđivanja rezultata CIK-a BiH.