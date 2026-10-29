UIO demantovala informacije o otvaranju graničnog prelaza Gradiška

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) demantovala je informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da će granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška danas biti otvoren za saobraćaj u 14 sati.

Iz UIO BiH saopćeno je da navedena informacija nije tačna te da zvaničan termin početka rada graničnog prelaza još nije objavljen.

„Uprava za indirektno oporezivanje blagovremeno će obavijestiti građane i poslovnu zajednicu u BiH kada će ovaj granični prelaz biti spreman za otvaranje“, navedeno je u saopćenju.

Iz ove institucije pozvali su građane, prevoznike i sve ostale učesnike u saobraćaju da prilikom planiranja putovanja ne računaju na najavljeni termin otvaranja, već da prate isključivo zvanične informacije nadležnih institucija.

UIO BiH naglašava da će javnost pravovremeno dobiti sve relevantne informacije o početku rada graničnog prelaza Gradiška – Stara Gradiška, čim budu stečeni uslovi za njegovo otvaranje.