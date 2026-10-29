Sjeverna Koreja ispalila desetak balističkih projektila, pojačana vojna pripravnost

Sjeverna Koreja ispalila je danas desetak balističkih projektila kratkog dometa prema moru uz svoju istočnu obalu, saopćila je južnokorejska vojska. Nakon novih lansiranja pojačan je vojni nadzor, dok Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i Japan razmjenjuju informacije o mogućim dodatnim raketnim aktivnostima Pjongjanga.

Prema podacima Združenog štaba južnokorejskih oružanih snaga, projektili su lansirani s područja Wonsana, grada na istočnoj obali Sjeverne Koreje. Lansiranje je zabilježeno oko 12:30 sati po lokalnom vremenu, a projektili su preletjeli približno 250 kilometara.

Japansko ministarstvo odbrane također je registrovalo lansiranje, navodeći da projektili, prema dostupnim informacijama, nisu pali unutar japanskog isključivog ekonomskog pojasa.

Južnokorejska vojska saopćila je da održava visok stepen pripravnosti i pojačan nadzor zbog mogućnosti novih lansiranja. U Seulu je održan i hitan sigurnosni sastanak na kojem su razmatrane posljedice najnovijih raketnih aktivnosti.

Nova lansiranja u vrijeme pojačanih napetosti

Najnoviji potez Pjongjanga dolazi u vrijeme pogoršanih odnosa između dvije Koreje, nakon što su prošlog mjeseca u eksploziji mine na granici ranjena trojica južnokorejskih vojnika.

Seul za incident odgovornom smatra Sjevernu Koreju, dok Pjongjang odbacuje optužbe. Južnokorejske vlasti nedavno su predložile vojne razgovore radi smanjenja napetosti i sprečavanja novih incidenata na granici.

Sjeverna Koreja prethodno je 12. oktobra provela raketno testiranje, a tokom ove godine izvela je više od deset takvih aktivnosti.

Južnokorejske vlasti osudile su današnje lansiranje, ocijenivši da ponovljena ispaljivanja balističkih projektila predstavljaju kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.