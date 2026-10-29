Nedim Avdić osuđen u slučaju trgovine maloljetnicama: Slučaj Besim Kopić dobio prvu presudu

Nedim Avdić osuđen je na godinu zatvora zbog trgovine ljudima a nakon presude pušten na slobodu

Kantonalni sud u Tuzli izrekao je nepravosnažnu presudu Nedimu Avdiću iz Živinica, osudivši ga na godinu zatvora zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima. Presuda je donesena nakon što je sud razmotrio i prihvatio sporazum o priznanju krivnje koji je optuženi zaključio s Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona.

Avdić je proglašen krivim jer je od sredine 2024. do jula 2025. godine koristio seksualne usluge dvije maloljetne djevojčice, za šta im je davao novac. Prema presudi, bio je svjestan da djevojčice nisu punoljetne i da su žrtve trgovine ljudima.

Riječ je o predmetu u kojem je optuženo ukupno 12 osoba, među kojima je i sedam policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Optužbe se odnose na trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije.

Nakon izricanja prvostepene presude, Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje o ukidanju pritvora Avdiću, koji je potom pušten na slobodu.

Sporazum o priznanju krivnje Avdić je sa svojim braniocem i Kantonalnim tužilaštvom TK zaključio 22. oktobra ove godine. Krivični postupak protiv ostalih optuženih se nastavlja.