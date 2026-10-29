Slučaj trgovine ljudima u Tuzli: Danas moguće izricanje presude Nedimu Avdiću

U Kantonalnom sudu u Tuzli danas se od 9 sati održava ročište za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje optuženog Nedima Avdića, jednog od optuženih u predmetu protiv Besima Kopića i drugih, koji se terete za trgovinu ljudima i iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije.

Ukoliko sud prihvati sporazum, presuda bi mogla biti izrečena već danas.

Nedim Avdić jedan od 12 optuženih za trgovinu ljudima

Podsjećamo, pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi se krivični postupak protiv ukupno 12 osoba, među kojima je sedam policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva TK, predmet se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Kantonalni sud u Tuzli u januaru ove godine potvrdio je optužnicu protiv osam osoba, među kojima je i Nedim Avdić. Na ročištu održanom u martu svi tada optuženi izjasnili su se da nisu krivi, nakon čega je postupak nastavljen izvođenjem dokaza.

Glavni pretres otvoren je 19. maja, a postupak je kasnije obuhvatio ukupno 12 optuženih. Zbog zaštite maloljetnih oštećenih djevojčica, javnost je isključena s glavnog pretresa.

Prema ranijim informacijama Kantonalnog suda u Tuzli, tokom postupka saslušavani su svjedoci i vještaci, dok je posebna pažnja posvećena saslušanju maloljetnih oštećenih osoba.

Današnje ročište moglo bi donijeti prvu presudu Nedimu Avdiću u ovom predmetu, ukoliko sud prihvati sporazum o priznanju krivnje.

Odluka o prihvatanju sporazuma i eventualnoj kazni očekuje se nakon njegovog razmatranja pred sudom.