Vremenska prognoza za Tuzlu: Kiša tokom vikenda, temperature padaju

Vremenska prognoza za Tuzlu donosi oblačno i svježe vrijeme danas, dok se od sutra očekuju češće padavine i dodatni pad temperature. Kiša će obilježiti i predstojeći vikend, a stabilnije vremenske prilike mogle bi uslijediti tokom naredne sedmice.

Danas će u Tuzli preovladavati oblačno vrijeme, uz malu vjerovatnoću slabih padavina. Jutarnje temperature bile su oko 4 stepena, dok će se najviša dnevna temperatura kretati između 12 i 13 stepeni Celzijusa. Vjetar će biti slab, a zbog povećane vlažnosti zraka osjećaj hladnoće mogao bi biti izraženiji.

Sutra, u petak, očekuje se osjetno hladnije vrijeme s povremenom kišom. Jutarnje temperature kretat će se između 5 i 8 stepeni, dok dnevna neće prelaziti 10 stepeni. Padavine su moguće u više navrata tokom dana, pa se građanima preporučuje da prilikom izlaska ponesu kišobrane.

Vremenska prognoza za Tuzlu: Kišovit i hladan vikend

Subota i nedjelja donose nastavak nestabilnih vremenskih prilika. U subotu se očekuju kiša i rosulja, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 9 stepeni, dok će nedjelja biti još hladnija, s maksimalnih 8 do 9 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, upravo će vikend biti među najkišovitijim periodima, a padavine bi se mogle nastaviti i početkom naredne sedmice.

U ponedjeljak i utorak zadržat će se pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Dnevne temperature uglavnom će dostizati 9 stepeni, dok se u srijedu očekuje manja vjerovatnoća padavina i mogućnost djelimičnog razvedravanja.

Kada se u Tuzli očekuje prestanak kiše?

Prema dugoročnim prognozama, krajem naredne sedmice moguće je postepeno smirivanje vremenskih prilika. Petak bi mogao donijeti manje padavina, dok se tokom sljedećeg vikenda očekuje blagi porast dnevnih temperatura, koje bi mogle dostići 12 stepeni.

Dugoročna vremenska prognoza za Tuzlu za narednih 15 dana ipak ne najavljuje duži period stabilnog i sunčanog vremena. Nakon kratkotrajnog poboljšanja ponovo je moguće povećanje oblačnosti i vjerovatnoće kiše, uz dnevne temperature uglavnom između 9 i 12 stepeni.

Prognoze za drugu sedmicu novembra podložne su promjenama, posebno kada je riječ o količini i rasporedu padavina.