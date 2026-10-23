Lijepe vijesti iz Tuzle: Dječak rođen u vozilu Hitne pomoći na Šićkom Brodu

Adin Jusufović
tuzla servis

Jedna lijepa i nesvakidašnja priča stiže iz Tuzle, gdje je dječak rođen u vozilu Hitne pomoći na području Šićkog Broda.

Zahvaljujući brzoj reakciji i stručnosti medicinskog tima, porod je uspješno obavljen u reanimobilu.

Umjesto u porodilištu, mališan je na svijet stigao uz pomoć ekipe Službe hitne medicinske pomoći Tuzla, kojoj će ova intervencija zasigurno ostati u posebnom sjećanju.

Iz Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla istakli su da su njihovi zdravstveni radnici još jednom pokazali profesionalnost, prisebnost i predanost svom pozivu, čak i u nepredviđenim okolnostima.

Posebno su naglasili da su upravo ovakvi trenuci među najljepšim iskustvima u radu medicinskog osoblja, a javnosti su predstavili i ekipu koja je pomogla da jedan novi život dođe na svijet.

Ova lijepa vijest još je jedan podsjetnik da se iza svakodnevnih intervencija Hitne pomoći kriju i sretne priče, poput ove sa Šićkog Broda.

pročitajte i ovo

PROMO

MI-BOSPO ulaže u mlade poduzetnike: Podrška novim biznisima i razvoju privrede

Vijesti

Zimski red letenja iz Tuzle: Koje linije ostaju?

Vijesti

Potvrđena optužnica protiv Tuzlaka zbog pokušaja ubistva komšinice

Vijesti

Food Bazar u Tuzli: Ukusna hrana za izgradnju izletišta „Zmajevo srce“

Tuzla i TK

Tuzla: Grad soli, Panonskih jezera i priča koje vrijedi otkriti

Vijesti

Završena sanacija puteva u Tuzli na tri lokacije

Istaknuto

U BiH je moguće dobiti novčanu naknadu za informacije o lokacijama grobnica

Magazin

Odjeća nakon pranja neugodno miriše? Problem možda nije u deterdžentu, nego u jednoj navici

Vijesti

Podrška EU jača kapacitete za azil u Bosni i Hercegovini kroz obnovu namjenskih prostorija

Magazin

Ove namirnice ne biste trebali držati u frižideru: Mnogi to rade svakodnevno, a ne znaju da im skraćuju kvalitet

Vijesti

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Učitati više