Lijepe vijesti iz Tuzle: Dječak rođen u vozilu Hitne pomoći na Šićkom Brodu

Jedna lijepa i nesvakidašnja priča stiže iz Tuzle, gdje je dječak rođen u vozilu Hitne pomoći na području Šićkog Broda.

Zahvaljujući brzoj reakciji i stručnosti medicinskog tima, porod je uspješno obavljen u reanimobilu.

Umjesto u porodilištu, mališan je na svijet stigao uz pomoć ekipe Službe hitne medicinske pomoći Tuzla, kojoj će ova intervencija zasigurno ostati u posebnom sjećanju.

Iz Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla istakli su da su njihovi zdravstveni radnici još jednom pokazali profesionalnost, prisebnost i predanost svom pozivu, čak i u nepredviđenim okolnostima.

Posebno su naglasili da su upravo ovakvi trenuci među najljepšim iskustvima u radu medicinskog osoblja, a javnosti su predstavili i ekipu koja je pomogla da jedan novi život dođe na svijet.

Ova lijepa vijest još je jedan podsjetnik da se iza svakodnevnih intervencija Hitne pomoći kriju i sretne priče, poput ove sa Šićkog Broda.