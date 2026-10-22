Ove namirnice ne biste trebali držati u frižideru: Mnogi to rade svakodnevno, a ne znaju da im skraćuju kvalitet

Frižider je nezaobilazan uređaj u svakom domaćinstvu, ali nije svaka namirnica namijenjena čuvanju na niskim temperaturama. Pojedine vrste hrane zbog nepravilnog skladištenja mogu izgubiti okus, promijeniti teksturu ili brže izgubiti kvalitet.

Među namirnicama koje se često pogrešno čuvaju nalazi se krompir. Niske temperature mogu promijeniti sastav šećera u krompiru, zbog čega se preporučuje njegovo čuvanje na hladnom, tamnom i prozračnom mjestu, ali ne u frižideru.

Slična pravila važe i za crveni i bijeli luk. Cijele, neoljuštene glavice najbolje je čuvati na suhom mjestu s dobrom cirkulacijom zraka. Međutim, očišćen ili nasjeckan luk treba držati u frižideru.

Paradajz također može izgubiti dio karakterističnog okusa i teksture ako se dugo čuva na niskim temperaturama. Zreli plodovi mogu se kraće vrijeme držati na sobnoj temperaturi, dok je za prezrele ili narezane plodove preporučljivo hlađenje.

Banane su još jedna namirnica osjetljiva na hladnoću. Ako nisu sazrele, najbolje ih je ostaviti na sobnoj temperaturi. Nakon sazrijevanja mogu se staviti u frižider kako bi se usporilo dalje omekšavanje, iako će im kora potamnjeti.

Ni med nije potrebno držati u frižideru. Zbog niske temperature brže kristalizira, pa je najbolje čuvati ga dobro zatvorenog, na suhom mjestu i sobnoj temperaturi.

Važno je naglasiti da ova pravila uglavnom važe za cijele, neoštećene namirnice. Narezano voće i povrće, kao i mnoge kuhane namirnice, potrebno je pravilno rashladiti kako bi se smanjio rizik od kvarenja.

Pravilnim skladištenjem hrane moguće je duže sačuvati njen kvalitet, smanjiti bacanje namirnica i ostvariti dodatne uštede u domaćinstvu.