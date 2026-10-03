Šta jesti tokom prehlade: Ove namirnice mogu pomoći organizmu

Prehlada često utiče i na apetit, pa tokom bolesti mnogima više odgovaraju lagana hrana i topli napici. Pojedine namirnice mogu pomoći pri unosu tečnosti i nutrijenata, ali i ublažiti neke od uobičajenih simptoma poput začepljenog nosa, kašlja i grlobolje.

Jedan od jednostavnih izbora su supe i temeljci. Osim što tijelu osiguravaju tečnost, njihova toplina može pomoći da se sluz razrijedi i olakša začepljenost nosa. U njih se mogu dodati đumbir, bijeli luk, kurkuma i crni biber.

Kada je apetit slabiji, banane mogu biti praktičan izbor jer su blage za probavni sistem. Bobičasto voće, poput borovnica i malina, sadrži antioksidanse i biljne spojeve s protivupalnim svojstvima.

Na jelovniku mogu biti i mrkva, kelj i špinat. Mrkva je bogata beta-karotenom, dok zeleno lisnato povrće sadrži vitamine C i E te flavonoide. Narandže, limun i limeta također mogu doprinijeti unosu vitamina C i folata, koji imaju ulogu u normalnom funkcionisanju imunog sistema.

Kod začepljenog nosa nekima može odgovarati i začinjena hrana. Kapsaicin iz ljutih paprika može potaknuti razrjeđivanje sluzi i olakšati disanje kroz nos, dok se njegovo moguće djelovanje na kašalj još istražuje.

Topli čaj od kamilice može biti ugodan tokom bolesti, dok se med često koristi za ublažavanje kašlja. Med se, međutim, ne smije davati djeci mlađoj od godinu dana zbog rizika od botulizma.

Đumbir se tradicionalno koristi protiv mučnine i sadrži spojeve s protivupalnim djelovanjem, ali nema dovoljno dokaza da direktno skraćuje trajanje prehlade. Slično je i s bijelim lukom, koji se često koristi tokom infekcija, iako njegova efikasnost u liječenju prehlade nije dovoljno potvrđena.

Kurkuma sadrži kurkumin, spoj koji ima protivupalna svojstva, dok crni biber može poboljšati njegovu apsorpciju. Orasi su još jedan izvor nutrijenata poput vitamina E i B6, bakra i folata.

Ove namirnice mogu biti dio prehrane tokom prehlade, ali ne predstavljaju zamjenu za liječenje. Uz odgovarajući unos tečnosti, odmor i dovoljno sna, organizmu je potrebno vrijeme da se izbori s infekcijom.