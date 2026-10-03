Završen ovosedmični Dnevni kviz, poznat dobitnik nagrade

Dnevni kviz RTV Slon završio je ovosedmični nagradni ciklus, koji je trajao od ponedjeljka, 28. septembra, do petka, 02. oktobra 2026. godine.

Tokom pet radnih dana svakog jutra objavljivali smo novi kviz sa pet pitanja. Čitaoci su provjeravali znanje iz sporta, Bosne i Hercegovine, filma, muzike, zabave, svijeta oko nas i općeg znanja, a istovremeno su učestvovali u izboru dobitnika sedmične nagrade.

Dobitnik ovosedmične nagrade, Kuhinjsko kuhalo za vodu, je čitalac Miodrag koji je učestvovao koristeći e-mail adresu [i…………[email protected]]. Dobitnik je o nagradi i načinu preuzimanja već obaviješten putem e-maila.

Novi sedmični ciklus Dnevnog kviza počinje u ponedjeljak, 28. septembra. Svakog radnog dana na portalu RTV Slon objavljujemo novi nagradni kviz sa pet pitanja i pet ponuđenih odgovora.

I naredne sedmice igramo se, provjeravamo znanje i nagrađujemo naše čitaoce.