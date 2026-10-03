Sutra su Opći izbori: Šta se dešava nakon zatvaranja biračkih mjesta?

Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini u nedjelju se zatvaraju u 19 sati, nakon čega počinje proces utvrđivanja izbornih rezultata.

Nakon zatvaranja biračkog mjesta birački odbori pristupaju propisanim procedurama brojanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata.

Kod biračkih mjesta na kojima se koriste skeneri, podaci se elektronski evidentiraju, dok se provode i druge propisane procedure kontrole i provjere rezultata.

Podaci sa biračkih mjesta dostavljaju se nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Centralna izborna komisija tokom izborne noći objavljuje preliminarne, nezvanične i nekompletne rezultate, koji se ažuriraju kako budu pristizali podaci sa biračkih mjesta.

Konačni rezultati izbora utvrđuju se nakon završetka svih propisanih procedura, uključujući obradu i kontrolu izbornog materijala.