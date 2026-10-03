Danas počinje izborna šutnja uoči Općih izbora

Jasmina Ibrahimović
Opci izbori 2026, mobilni timovi

Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini počinje danas u 7 sati i trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Time završava izborna kampanja za Opće izbore 2026, koja je zvanično počela 4. septembra.

Tokom izborne šutnje politički subjekti, kandidati i njihove pristalice ne smiju provoditi aktivnosti kojima se birači pozivaju da glasaju za određenu stranku ili kandidata, niti nastavljati kampanju kroz javne nastupe i promotivne sadržaje.

Centralna izborna komisija BiH pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na poštivanje Izbornog zakona BiH i pravila koja važe tokom izborne šutnje. CIK je podsjetio da ima ovlaštenja sankcionirati kršenja izbornih pravila, uključujući novčane kazne, uklanjanje kandidata s liste i poništenje ovjere političkog subjekta.

Opći izbori bit će održani sutra, 4. oktobra. Građani će birati članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, entitetskim parlamentima i kantonalnim skupštinama, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, nakon čega počinje brojanje glasova.

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