Tuzla servis: U protekla 24 sata dogodila se 21 saobraćajna nezgoda

RTV SLON
Incident u blizini OŠ „Kreka“ u Tuzli, apel roditeljima i zajednici
Foto: RTV Slon/ Ilustracija

TUZLA SERVIS 03.10.2026.

*** VODOVOD – Ulica Muharema Fizovića Fiska bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je 5 krivičnih djela, dogodila se 21 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 200 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 7 beba, dva dječaka i pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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