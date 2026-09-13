Tuzla servis: Nekoliko tuzlanskih naselja bez vodosnabdijevanja

RTV SLON
Voda, vodosnabdijevanje, vodovod
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 13.09.2026.

*** VODOVOD – Naselja: Lipnica, Gornja Tuzla i Kiseljak, te ulice: Panorama, Vršani, Vrapče i dio ulice Skendera Kulenovića bez vodosnabdijevanja zbog kvarova na cjevovodu. Sanacija kvarova očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen pet puta, evidentirana je šest krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda, šest ostalih događaja.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 241 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sebam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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