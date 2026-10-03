Sloboda danas protiv Orlovika otvara novu sezonu u Prvenstvu BiH

OKK Sloboda Energoinvest danas od 19 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekuje Orlovik iz Žepča u prvom kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Ovim susretom crveno-crni započinju novu ligašku sezonu pred domaćom publikom.

U tuzlanskom klubu uoči utakmice ističu dobru atmosferu u ekipi i pozivaju navijače da pruže podršku timu na otvaranju domaćeg prvenstva.

„Odlična atmosfera, sjajna energija i pravi timski duh vladali su tokom Media Day eventa, a sada je vrijeme da sve to prenesemo na parket zajedno uz vašu neizostavnu podršku“, poručili su iz Slobode.

Današnji duel bit će prvi prvenstveni izazov za obje ekipe u sezoni 2026/2027. Sloboda i Orlovik prošle sezone odigrali su dva međusobna susreta, a svaki tim slavio je na svom terenu. Tuzlaci su u Mejdanu pobijedili 80:73, dok je Orlovik u Žepču bio bolji rezultatom 97:90.