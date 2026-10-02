Sloboda u subotu otvara novu sezonu protiv Orlovika

OKK Sloboda Energoinvest u subotu, 3. oktobra, od 19 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekuje Orlovik iz Žepča u prvom kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Duelom protiv Orlovika crveno-crni otvaraju novu ligašku sezonu pred domaćom publikom.

U Slobodi su uoči početka prvenstva istakli dobru atmosferu u ekipi i pozvali navijače da ispune tribine Mejdana i pruže podršku timu na startu sezone.

Prošle sezone ova dva tima odigrala su dva prvenstvena duela. Sloboda je u Tuzli slavila rezultatom 80:73, dok je Orlovik u Žepču bio bolji sa 97:90.

Subotnji susret Slobode i Orlovika počinje u 19 sati u Mejdanu.