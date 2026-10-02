Imenovan novi direktor RMU „Banovići“

Novi direktor RMU „Banovići“ je Enes Šabanović, koji je nakon perioda provedenog na poziciji vršioca dužnosti danas i zvanično imenovan na čelo ovog privrednog društva. Odluku je potvrdio Nadzorni odbor Rudnika mrkog uglja „Banovići“.

Na istoj sjednici donesena je i odluka o imenovanju Ismeta Alića za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Šabanović je u prethodnom periodu obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora RMU „Banovići“. Zvanična stranica Rudnika do posljednjeg ažuriranja također ga je navodila kao v.d. direktora društva, dok je Ismet Alić bio v.d. izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Novi direktor RMU „Banovići“ ranije bio vršilac dužnosti

Šabanović je diplomirani pravnik, a prije dolaska na čelo Rudnika obavljao je više rukovodećih funkcija u drugim privrednim društvima. Prema podacima RMU „Banovići“, od 2015. do 2022. godine radio je u kompaniji „Litvatrans“, gdje je između ostalog bio rukovodilac pravnih poslova i direktor, dok je od oktobra 2022. do juna 2023. godine bio direktor društva Turbo Start iz Živinica.

Promjene u Upravi dolaze u periodu nastavka ulaganja u proizvodne kapacitete Rudnika. Tokom 2026. godine u rad je puštena nova rudarska mehanizacija vrijedna više od 16 miliona KM, a u toj prilici Šabanović je kompaniju predstavljao kao vršilac dužnosti direktora.

RMU „Banovići“ posluje kao dioničko društvo, a prema podacima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH osnovni kapital društva iznosi 84,388 miliona KM.

Prethodni direktor optužen zbog primanja dara

Podsjetimo, prethodnog direktora RMU „Banovići“ Rasima Dostovića, Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBiH optužio je zbog sumnje da je od direktora firme „Euro Dam-Jas“ Damira Mujkića primio ukupno 45.000 KM u vezi s plaćanjem obaveza Rudnika prema toj kompaniji.

Optužnica je dostavljena Posebnom odjelu Vrhovnog suda FBiH na potvrđivanje, a više o tom slučaju možete pročitati OVDJE.