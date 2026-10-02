„Hvala ti, Edine Džeko“ i na vozilima gradskog prijevoza

Poruka „Hvala ti, Edine Džeko“ osvanula je danas na vozilima javnog gradskog prijevoza u Sarajevu, kao još jedan simboličan gest uoči posljednjeg nastupa dugogodišnjeg kapitena za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Male kartice s brojem 11 i porukom zahvalnosti postavljene su na autobusima i tramvajima u glavnom gradu BiH. Fotografije vozila objavio je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.

„Jedan je Edin Džeko“, kratko je poručio Šteta uz fotografije.

„Hvala ti, Edine Džeko“ pred posljednji nastup za Zmajeve

Sarajevo se na ovaj način pridružilo brojnim gestovima kojima se od Džeke opraštaju uoči večerašnjeg susreta Bosne i Hercegovine i Švedske na Bilinom polju.

U centru Sarajeva jučer je postavljen i veliki reprezentativni dres s njegovim prepoznatljivim brojem 11, uz poruku „Hvala Dijamante“.

Džeko će večeras protiv Švedske posljednji put obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i zaključiti reprezentativnu karijeru koja traje gotovo dvije decenije.

Prije oproštajnog susreta upisao je 151 nastup i postigao 73 pogotka, čime drži reprezentativne rekorde Bosne i Hercegovine u obje kategorije.

Za A reprezentaciju debitovao je 2. juna 2007. godine protiv Turske i već u prvom nastupu postigao pogodak. Gotovo dvije decenije kasnije reprezentativni put završava pred navijačima na Bilinom polju, dok se poruka „Hvala ti, Edine Džeko“ danas može vidjeti i na ulicama Sarajeva.