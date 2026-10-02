Aerodrom Tuzla zabilježio je novi rekord u septembru, kada je kroz ovaj aerodrom prošao 59.431 putnik, što je najbolji rezultat za deveti mjesec godine u njegovoj historiji. U odnosu na septembar prošle godine, kada je evidentirano 34.357 putnika, promet je povećan za 73 posto.

Rast je zabilježen i kada je riječ o broju avionskih operacija. Tokom septembra obavljeno ih je 417, dok ih je u istom mjesecu 2025. bilo 228. Teretnog saobraćaja u septembru nije bilo, dok je godinu ranije evidentirano 0,01 tona karga.

Od početka godine Aerodrom Tuzla opslužio je ukupno 503.627 putnika, uz 4.241 avionsku operaciju i 7,1 tonu karga.

Koliki je rast ostvaren pokazuje i podatak da je kroz tuzlanski aerodrom od početka godine do 15. jula prošlo 338.132 putnika, čime je već sredinom ljeta dostignut ukupan broj putnika iz cijele 2025. godine, javlja specijalizirani portal zamaaero.

Aerodrom Tuzla tokom ljeta imao 16 međunarodnih destinacija

Na rast prometa uticalo je i širenje mreže nakon ponovnog uspostavljanja baze Wizz Aira. Dolaskom drugog baznog aviona krajem marta povećan je broj operacija, a otvorene su dodatne direktne veze prema evropskim gradovima.

Wizz Air je tokom ljetnog reda letenja iz Tuzle, između ostalog, povezivao putnike sa Berlinom, Frankfurt Hahnom, Göteborgom, Bratislavom, Larnakom na Kipru i Paris Beauvaisom. Linija prema Larnaki pokrenuta je 31. marta sa dva leta sedmično, a u mreži su bili i Köln, Hamburg, Maastricht, Malmö, Memmingen i Basel.

Tuzla je ovog ljeta dobila i novu direktnu vezu sa Švicarskom. Chair Airlines uveo je redovne letove između Tuzle i Züricha dva puta sedmično, čime je ponuda dodatno proširena.

Pegasus Airlines nastavio je povezivati Tuzlu sa Istanbulom, dok je dio ljetnog saobraćaja bio vezan za turističke chartere.

Putnici su tako tokom sezone mogli direktno iz Tuzle putovati prema Antaliji i Hurgadi. Letovi za ove destinacije bili su namijenjeni prvenstveno turističkim aranžmanima, pa su predstavljali dodatak redovnoj mreži tokom perioda najveće potražnje.

Prema podacima Aerodroma Tuzla iz jula, tokom 2026. godine na aerodromu su poslovali Wizz Air, Pegasus Airlines, Chair Airlines, Corendon Airlines, Air Cairo i Freebird Airlines, a putnicima je tada bilo dostupno ukupno 16 međunarodnih destinacija.

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Zimski red letenja donosi promjene

Mreža dostupna tokom ljeta ne ostaje ista tokom cijele godine. Dio linija ima sezonski karakter, dok se na pojedinim relacijama mijenja broj sedmičnih letova.

Paris Beauvais više nije među aktivnim destinacijama nakon završetka letova krajem augusta, a ni Göteborg nije zadržan u zimskom redu letenja. Ljetni charter programi prema Antaliji i Hurgadi također su vezani za turističku sezonu.

Prema aktuelnom rasporedu objavljenom na stranici Aerodroma Tuzla početkom oktobra, Wizz Air trenutno leti prema Berlinu, Hamburgu, Memmingenu, Maastrichtu, Baselu, Kölnu i Frankfurt Hahnu, dok Pegasus Airlines povezuje Tuzlu sa Istanbulom.

Zbog sezonskih izmjena, putnicima se ponuda direktnih destinacija tokom godine mijenja, pa se ljetni i zimski red letenja značajno razlikuju.

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Tuzla postala alternativa i za preusmjerene letove

U širu sliku rasta treba uključiti i činjenicu da je tuzlanski aerodrom u periodima loših vremenskih uslova prihvatao avione koji nisu mogli sletjeti na druge aerodrome.

Krajem prošle godine u Tuzli je u kratkom periodu realizovano šest preusmjerenih letova Ryanaira iz Sarajeva i Banje Luke zbog magle i smanjene vidljivosti. Tri leta realizovana su sa putnicima, dok je narednog dana prihvaćen još jedan preusmjereni Ryanair let.

Slične situacije bilježene su i početkom ove godine. Tokom januarskih problema sa maglom na Aerodromu Sarajevo dio dolaznih letova preusmjeren je na Tuzlu, dok su drugi avioni upućivani prema Zagrebu i Beogradu.

Takvi letovi ne predstavljaju redovnu mrežu Aerodroma Tuzla, ali pokazuju njegovu ulogu alternativnog aerodroma u situacijama kada vremenski uslovi ograničavaju operacije na drugim aerodromima u BiH.

Aerodrom Tuzla priprema nova ulaganja

Rast putničkog saobraćaja prati i nastavak ulaganja u infrastrukturu. U prethodnom periodu postavljena je pristupna rasvjeta u dužini od 900 metara, izgrađen Gate III kapaciteta 360 putnika, novi poslovni objekt, te parking sa 320 mjesta.

Među narednim projektima su instalacija svjetala u touchdown zonama, ugradnja Side Row crvenih svjetala uz pistu te proširenje Platforme 1 sa tri na sedam parking pozicija za avione.

Njihova realizacija trebala bi stvoriti infrastrukturne preduslove za instalaciju sistema ILS CAT III, koji bi omogućio veću operativnost u uslovima smanjene vidljivosti. To je posebno značajno tokom jesenskih i zimskih mjeseci, kada magla može dovesti do kašnjenja, preusmjeravanja ili otkazivanja letova.

Za putnike bi takvo unapređenje trebalo značiti pouzdanije odvijanje saobraćaja u nepovoljnim vremenskim uslovima, dok bi proširenje platforme omogućilo istovremeni prihvat većeg broja aviona.

Septembarskih 59.431 putnik tako predstavlja novi mjesečni rekord za ovaj period godine, dok je Aerodrom Tuzla u prvih devet mjeseci 2026. već premašio granicu od pola miliona putnika.