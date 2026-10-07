Budite oprezni: Neke namirnice iz frižidera mogu predstavljati rizik

Čuvanje hrane u frižideru usporava njeno kvarenje, ali ne zaustavlja u potpunosti razvoj svih mikroorganizama. Zbog toga namirnice koje su bile sigurne neposredno nakon pripreme nakon nekoliko dana mogu postati rizične za konzumaciju.

Nepravilno čuvanje hrane može povećati rizik od trovanja i pojave simptoma poput mučnine, povraćanja, proljeva i bolova u stomaku. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na meso i morske plodove, pripremljene salate, te kuhanu rižu i tjesteninu.

Meso i morski plodovi

Nedovoljno termički obrađeno meso i morski plodovi mogu sadržavati bakterije poput salmonele, E. coli i listerije. Ostatke takvih obroka potrebno je pravilno čuvati i prije konzumacije dobro zagrijati.

Ako je hrana duže vrijeme stajala na sobnoj temperaturi, preporučuje se ne rizikovati i takvu hranu baciti.

Salate i lisnato povrće

Pripremljene salate također nemaju dug rok trajanja. Sjeckanjem povrća oslobađaju se vlaga i hranljive materije koje mogu pogodovati razvoju mikroorganizama.

Uvenuli listovi, promijenjen izgled ili neugodan miris mogu ukazivati na kvarenje. Ipak, odsustvo vidljivih promjena ne znači nužno da je hrana potpuno sigurna za konzumaciju.

Kuhana riža i tjestenina

Poseban oprez potreban je kod kuhane riže i tjestenine. U njima se može razvijati bakterija Bacillus cereus, čije spore mogu preživjeti kuhanje.

Ako se kuhane namirnice ostave duže vrijeme na sobnoj temperaturi, bakterija se može razmnožavati i stvarati toksine koji mogu izazvati povraćanje i proljev.

Zbog toga kuhanu rižu i tjesteninu ne bi trebalo satima držati na kuhinjskoj temperaturi. Nakon pripreme poželjno ih je što prije ohladiti i odložiti u frižider, najbolje u manje posude.

Pravilno čuvanje i pravovremeno hlađenje hrane važni su za smanjenje rizika od trovanja. Pri tome treba imati na umu da izgled i miris hrane nisu uvijek dovoljni pokazatelji njene sigurnosti.