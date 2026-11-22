Narandžasto upozorenje zbog jakih udara vjetra južnog smjera izdato je za područje Bosne i Hercegovine, a prema prognozama meteorologa očekuju se brzine od 55 do 75 kilometara na sat.

Upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda odnosi se na period od nedjelje, 22. novembra, od 18 sati do ponedjeljka, 23. novembra, do 3 sata ujutro.

Iz FHMZ-a upozoravaju da ovako jaki udari vjetra mogu izazvati materijalnu štetu, oštećenja objekata i povrede usljed lomljenja i čupanja stabala, kao i krhotina koje vjetar može nositi.

Postoji i mogućnost prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Građanima se savjetuje dodatni oprez tokom trajanja upozorenja, kao i praćenje obavještenja nadležnih institucija.