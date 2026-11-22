Peticija protiv Jakova Jozinovića pokrenuta je u Splitu zbog njegovog najavljenog nastupa na dočeku Nove 2027. godine. Nakon što je otkazan koncert Dine Merlina, dio građana sada traži da splitski gradonačelnik Tomislav Šuta odustane i od nastupa mladog hrvatskog pjevača, a inicijativa je već prikupila više od 2.200 potpisa.

Peticija je objavljena 21. novembra na platformi Peticije.hr, pod nazivom „Split pamti! Otkazivanje nastupa Jakova Jozinovića nakon pjevanja u logoru SPENS i Nišu“. Organizatori žele prikupiti ukupno 5.000 potpisa, a u trenutku provjere inicijativu je podržalo 2.227 osoba.

Jozinovićev koncert najavljen je za 31. decembar na splitskoj Rivi, u okviru novogodišnjeg programa. Za razliku od ranije peticije protiv Dine Merlina, u kojoj su problematizovani troškovi nastupa, nova inicijativa prvenstveno se odnosi na Jozinovićeve ranije koncerte u Srbiji.

Zašto se traži otkazivanje nastupa Jakova Jozinovića?

Pokretači peticije kao glavni razlog navode Jozinovićev koncert u novosadskoj dvorani SPENS, koja je tokom rata u Hrvatskoj korištena kao mjesto zatočenja hrvatskih branilaca i civila nakon pada Vukovara.

Prema tvrdnjama autora inicijative, preživjeli vukovarski logoraši ranije su apelovali na pjevača da otkaže ili premjesti koncert na drugu lokaciju, ali njihov zahtjev nije prihvaćen.

Dodatno nezadovoljstvo izazvao je njegov nastup u Nišu, održan 15. novembra, odnosno tri dana prije obilježavanja godišnjice pada Vukovara.

Autori peticije podsjećaju da su tokom rata i u Nišu bili zatočeni hrvatski branitelji i civili, zbog čega smatraju da su nastupi na tim lokacijama neprimjereni u kontekstu stradanja vukovarskih žrtava.

Od gradonačelnika Tomislava Šute traže da otkaže nastup najavljen za 31. decembar i uskrati njegovo finansiranje javnim novcem.

Zahtjevi i obrazloženja predstavljaju stavove pokretača inicijative, a samo pokretanje peticije ne znači da je donesena odluka o otkazivanju koncerta.

Peticija protiv Jakova Jozinovića prikupila više od 2.200 potpisa

Prema podacima objavljenim na platformi Peticije.hr, inicijativa je do večeras prikupila 2.227 potpisa, čime je ostvareno približno 44 posto postavljenog cilja.

Broj potpisnika nastavlja se mijenjati, a organizatori pozivaju građane da podrže njihov zahtjev upućen splitskoj gradskoj upravi.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Jozinovićev nastup u okviru novogodišnjeg programa procijenjen je na gotovo 50.000 eura.

Za sada nema potvrde da će gradske vlasti prihvatiti zahtjev za otkazivanje koncerta, niti je objavljena nova odluka o Jozinovićevom nastupu.

Split prethodno otkazao koncert Dine Merlina nakon više od 20.000 potpisa

Nova peticija pokrenuta je samo nekoliko dana nakon što je Split odustao od organizacije koncerta bosanskohercegovačkog pjevača Dine Merlina.

Merlin je trebao nastupiti 30. decembra na splitskoj Rivi, ali je gradonačelnik Tomislav Šuta u petak, 20. novembra, saopćio da ugovor s njegovim timom neće biti potpisan.

Odluci je prethodila peticija koju je podržalo više od 20.000 građana. Njeni pokretači tražili su da se sredstva planirana za koncert preusmjere za nabavku PET/CT uređaja za splitsku bolnicu.

Nakon otkazivanja koncerta oglasio se i Merlinov menadžment, navodeći da su u javnosti predstavljene netačne informacije o troškovima nastupa.

Prema njihovom saopćenju, dogovorena bruto naknada iznosila je 140.000 eura, od čega su komercijalni sponzori trebali osigurati 80.000 eura. Iz Merlinovog tima najavili su i angažovanje međunarodnih pravnih stručnjaka zbog, kako tvrde, štete nanesene ugledu izvođača.

Za razliku od peticije protiv Merlina, koja je bila usmjerena na javne troškove organizacije, inicijatori zahtjeva za otkazivanje Jozinovićevog nastupa pozivaju se prvenstveno na odnos prema žrtvama rata u Hrvatskoj.