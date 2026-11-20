Peticija protiv Severine pokrenuta je u Tuzli sa zahtjevom da se otkaže njen nastup na javnom dočeku Nove 2027. godine, a novac namijenjen koncertu preusmjeri za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Inicijativa se pojavila u trenutku kada je u susjednoj Hrvatskoj potvrđeno otkazivanje koncerta Dine Merlina u Splitu, nakon peticije kojom je više od 20.000 građana zatražilo gotovo identičnu stvar.

Na stranici Peticijeonline.com objavljen je zahtjev upućen Gradskoj upravi Tuzle, a kao autor naveden je Ekrem Curic. U peticiji se navodi da održavanje Severininog koncerta nije u interesu građana te se traži da novac bude usmjeren za nabavku novog PET/CT uređaja za UKC Tuzla.

U trenutku naše provjere peticiju su podržala 172 potpisnika.

Podsjetimo, Turistička zajednica Grada Tuzla zaključila je 2. juna ove godine ugovor s Agencijom Zeus d.o.o. Tuzla za muzički program novogodišnjeg dočeka. Vrijednost ugovora iznosi 230.000 KM bez PDV-a, a nastup Severine planiran je za 31. decembar na Trgu slobode.

Peticija protiv Severine u Tuzli i gotovo identičan slučaj u Splitu

Posebnu pažnju privlači podudarnost zahtjeva iz Tuzle sa slučajem koji je danas dobio epilog u Splitu.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta saopćio je da neće potpisati ugovor za koncert Dine Merlina, planiran za 30. decembar na splitskoj Rivi. Odluka je donesena nakon što je više od 20.000 građana potpisalo peticiju kojom su zahtijevali otkazivanje nastupa i preusmjeravanje sredstava za nabavku PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

Prema informacijama koje je objavio Grad Split, za Merlinov angažman bilo je predviđeno 140.000 eura bruto, dok se dodatnih 160.000 eura odnosilo na produkciju programa na Rivi, koja nije bila namijenjena isključivo njegovom nastupu.

Šuta je obrazložio da je odluku o nepotpisivanju ugovora donio lično, smatrajući da je rasprava otišla u pogrešnom smjeru. Istovremeno je naglasio da Grad Split nije nadležan za nabavku medicinske opreme za bolnicu.

Nakon otkazivanja oglasio se i Merlinov tim, navodeći da su u finansiranju bile predviđene i sponzorske uplate te da će pravni stručnjaci razmotriti mogućnost poduzimanja odgovarajućih koraka zbog nastale reputacijske štete.

Ipak, između Splita i Tuzle postoji važna razlika. U Splitu ugovor nije bio potpisan, dok je u Tuzli ugovor za Severinin nastup zaključen još u junu. Zbog toga bi eventualno otkazivanje zahtijevalo i provjeru ugovornih obaveza te mogućih finansijskih posljedica.

UKC Tuzla već je nabavio PET/CT uređaj vrijedan 9,2 miliona KM

U raspravi o tuzlanskoj peticiji posebno je važna činjenica da je Univerzitetski klinički centar Tuzla već nabavio PET/CT uređaj.

Kako je RTV Slon ranije izvijestio, prvi aparat ove vrste isporučen je UKC-u Tuzla 25. septembra 2026. godine, u okviru projekta vrijednog približno 9,2 miliona KM.

Nabavka je realizovana kroz investicioni program modernizacije zdravstvene opreme, a nakon isporuke nastavljeni su radovi na instalaciji, pripremi prostora i edukaciji zdravstvenog osoblja.

PET/CT dijagnostika posebno je značajna za onkološke pacijente jer omogućava preciznije utvrđivanje proširenosti bolesti i praćenje rezultata liječenja. Prema posljednjim dostupnim informacijama koje smo provjerili, uređaj je isporučen, ali nemamo potvrdu o početku njegovog redovnog kliničkog rada.

To znači da peticija protiv Severine u dijelu kojim se zahtijeva novac za kupovinu novog PET/CT uređaja otvara dodatno pitanje jesu li njeni pokretači upoznati s činjenicom da je takva nabavka već završena.

Potrebe UKC-a Tuzla za novom opremom, boljim uslovima liječenja i dodatnim ulaganjima time, naravno, nisu prestale. Međutim, zahtjev za finansiranje zdravstvene ustanove i konkretan zahtjev za nabavku uređaja koji je već kupljen nisu ista stvar.

Imaju li i mladi pravo na jednu noć besplatnog slavlja?

Pitanje opravdanosti trošenja javnog novca ne može se odvojiti od svakodnevnog života građana.

U Bosni i Hercegovini godinama se organizuju humanitarne akcije za liječenje oboljelih, a brojni građani doniraju novac putem SMS poruka, humanitarnih brojeva i direktnih uplata. Zbog toga je razumljivo da dio javnosti smatra kako bi zdravstvo i potrebe teško oboljelih morali imati prednost prilikom raspodjele budžetskih sredstava.

Ali postoji i druga strana ove rasprave.

Šta je s mladim ljudima u Tuzli koji nemaju dovoljno pristupačnih sadržaja za izlaske i druženja? Šta je s porodicama koje nemaju novca za putovanja, skijanja ili novogodišnje aranžmane u drugim gradovima i državama?

Treba li se od njih očekivati da se odreknu i besplatnog koncerta na gradskom trgu, jednog od rijetkih velikih javnih događaja na kojem mogu učestvovati bez kupovine ulaznice?

Posebno se nameće pitanje može li društvo koje od građana redovno traži solidarnost kroz humanitarne akcije istovremeno osigurati i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i javne kulturno-zabavne sadržaje.

Briga o bolesnima predstavlja obavezu nadležnih institucija, dok organizacija kulturnih i zabavnih događaja također ima svoje mjesto u životu grada. Koliko sredstava treba izdvojiti za jedno, a koliko za drugo, legitimno je pitanje za javnu raspravu, ali i odgovornost onih koji donose budžetske odluke.

Je li 230.000 KM samo trošak ili i ulaganje u Tuzlu?

Iznos od 230.000 KM bez PDV-a za Severinin angažman već je izazvao podijeljene reakcije, ali u procjenu opravdanosti novogodišnjeg programa ulaze i mogući ekonomski efekti.

Veliki koncerti privlače posjetioce iz okolnih gradova, koji tokom boravka troše novac u ugostiteljskim objektima, trgovinama, na prijevoz i smještaj.

Ako bi nekoliko hiljada posjetilaca iz drugih sredina tokom novogodišnje noći u Tuzli potrošilo između 50 i 100 KM po osobi, dodatni promet mogao bi iznositi nekoliko stotina hiljada maraka. Ipak, riječ je o mogućem scenariju, a ne o potvrđenoj procjeni prihoda.

Dodatna potrošnja ne znači automatski da će isti iznos biti vraćen u gradski budžet. Za stvarnu procjenu koristi potrebno je znati koliko gostiju koncert privlači, koliko troše, koliki su ukupni organizacijski troškovi i kakvi su efekti na lokalnu ekonomiju.

Upravo zato organizatori velikih manifestacija trebali bi javnosti predstaviti i rezultate prethodnih dočeka, od posjećenosti do efekata na turistički promet.

Treba li otkazati koncert ili tražiti veću odgovornost nadležnih institucija?

Pokretanje peticije pokazuje da dio građana smatra kako novogodišnji koncert nije opravdan prioritet. Njihovo pravo da preispituju trošenje javnog novca i zahtijevaju drugačiju raspodjelu sredstava ne bi trebalo biti sporno.

Jednako tako, opravdano je pitati građane koji podržavaju javni doček smatraju li da bi otkazivanje koncerta donijelo stvarno poboljšanje zdravstvene zaštite ili bi Tuzla ostala bez jednog od najposjećenijih događaja u godini.

Dodatno pitanje za nadležne jeste može li se novac namijenjen turističkim manifestacijama uopće jednostavno preusmjeriti za nabavku medicinske opreme, posebno kada je ugovor s izvođačem već potpisan.

Za odgovor su potrebni podaci o izvorima finansiranja, namjeni sredstava, ugovornim obavezama i eventualnim troškovima raskida ugovora.

U slučaju Tuzle posebno je relevantno da je PET/CT uređaj, čija se kupovina traži u peticiji, već isporučen UKC-u 25. septembra 2026., dok je ugovor za Severinin nastup zaključen prije više od pet mjeseci.