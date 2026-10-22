Počinju pripreme za „Zimu u Tuzli“: Poznati datumi održavanja manifestacije, otvorene prijave za ugostitelje

Manifestacija „Zima u Tuzli“ 2026/2027 bit će održana od 18. decembra 2026. do 10. januara 2027. godine, a već su počele pripreme za njen ovogodišnji program. Objavljen je javni poziv za učešće ugostitelja koji žele biti dio ove zimske manifestacije.

Cilj manifestacije je obogatiti ponudu Tuzle tokom zimskih mjeseci, pružiti podršku domaćim poduzetnicima i obrtnicima te građanima i posjetiocima ponuditi sadržaje u prazničnom periodu.

Pravo prijave imaju fizička lica koja obavljaju registrovanu ugostiteljsku djelatnost, privredna društva registrovana za ugostiteljstvo na području Bosne i Hercegovine, kao i javna preduzeća koja ispunjavaju uslove navedene u pozivu.

Na javni poziv ne mogu se prijaviti subjekti koji nemaju registrovanu ugostiteljsku djelatnost, javne ustanove i organizacije civilnog društva.

Rok za podnošenje prijava je 5. novembar 2026. godine do 16 sati.

Zainteresovani ugostitelji trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju u zatvorenoj koverti, lično ili poštom, na adresu Soni trg 8, 75000 Tuzla, uz naznaku „Prijava na Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije Zima u Tuzli 2026/2027“.

Detalji javnog poziva, potrebna dokumentacija i uslovi prijave dostupni su na ovom linku.

Ovogodišnje izdanje „Zime u Tuzli“ trajat će 24 dana, uključujući božićne i novogodišnje praznike, a građani će u narednom periodu moći saznati više o sadržajima koji će pratiti manifestaciju.