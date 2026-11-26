Zima u Gračanici 2026 okupit će zainteresovane učesnike koji žele svojim sadržajima obogatiti turističku ponudu grada tokom zimskih praznika. Turistička zajednica grada Gračanica objavila je javni poziv za dodjelu mobilnih kućica u okviru ove manifestacije.

Zainteresovani imaju priliku predstaviti svoju ponudu, učestvovati u kreiranju praznične atmosfere i obogatiti sadržaje namijenjene građanima i posjetiocima Gračanice.

Zima u Gračanici 2026: Kako se prijaviti za mobilne kućice?

Turistička zajednica grada Gračanica pozvala je zainteresovane da iskažu interes za učešće u ovogodišnjoj zimskoj manifestaciji.

Kompletan tekst javnog poziva, uslovi za učešće i način prijave dostupni su na zvaničnoj stranici Turističke zajednice grada Gračanica.

Manifestacija Zima u Gračanici 2026 usmjerena je na obogaćivanje turističke ponude grada i stvaranje prazničnog ambijenta kroz različite sadržaje tokom zimskog perioda.

Mobilne kućice korisnicima će biti dodijeljene besplatno

Pravo na prijavu imaju obrtnici, samostalni poduzetnici i privredna društva registrovana na području Gračanice koja se bave pripremom i posluživanjem hrane i pića.

Odabrani korisnici mobilne kućice dobit će na besplatno korištenje, a one će biti postavljene u ulici Alije Izetbegovića od 24. decembra.

Predviđeno radno vrijeme je od 9 do 23 sata, uz obavezno prisustvo korisnika od 10:30 do 15 te od 18 do 23 sata. Korisnici će biti dužni organizovati i najmanje jedan zabavni sadržaj sedmično.

Prijave otvorene do 4. decembra

Zainteresovani mogu dostaviti prijave do 4. decembra u 16 sati, lično u Turistički ured ili na adresu Turističke zajednice grada Gračanica, Osman-kapetanova medresa broj 13.

Prijavni obrazac i spisak potrebne dokumentacije dostupni su u kompletnom tekstu javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

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