Stanogradnja u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježi rast, a samo tokom oktobra izdate su građevinske dozvole kojima je predviđena izgradnja 682 stana. Za građane koji planiraju kupovinu nekretnine posebno su zanimljivi podaci o kvadraturi i broju soba u budućim stambenim objektima.

Prema danas objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj planiranih stanova veći je za 31,9 posto u odnosu na oktobar prošle godine, dok je u odnosu na prošlogodišnji mjesečni prosjek veći za 37,6 posto.

Ukupna korisna površina planiranih stanova iznosi 62.337 kvadratnih metara.

Najviše će se graditi dvosobni i trosobni stanovi

Građani koji traže nekretninu sa dvije ili tri sobe mogli bi u narednom periodu imati veći izbor. Od ukupno 682 planirana stana, najviše je trosobnih, njih 239, dok je predviđena i izgradnja 221 dvosobnog stana.

Ove dvije kategorije zajedno čine više od dvije trećine svih stanova za koje su tokom oktobra izdate građevinske dozvole.

Predviđena je i gradnja 122 četverosobna stana te 64 stana sa pet ili više soba, dok je najmanje jednosobnih, svega 36.

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Kolika će biti prosječna kvadratura novih stanova?

Prosječna korisna površina stana u novim stambenim objektima sa dvije ili više stambenih jedinica iznosi oko 69 kvadratnih metara.

U takvim objektima planirana je izgradnja 487 stanova ukupne površine 33.768 kvadratnih metara.

Istovremeno, u novim stambenim objektima sa samo jednom stambenom jedinicom prosječna korisna površina iznosi oko 158 kvadratnih metara.

Od ukupno 682 planirana stana, 651 predviđen je u novim objektima, dok bi 24 trebala nastati dogradnjom ili nadogradnjom postojećih objekata, a sedam prenamjenom nestambenog prostora.

Stanogradnja raste, dok se za infrastrukturu izdaje manje dozvola

Dok stanogradnja bilježi rast, statistički podaci pokazuju drugačije trendove kada je riječ o izgradnji poslovnih i infrastrukturnih objekata.

Tokom oktobra u Federaciji BiH izdate su ukupno 322 građevinske dozvole, što je za 4,2 posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Broj dozvola za stambene zgrade povećan je za 18,1 posto, dok je za nestambene zgrade smanjen za 9,7 posto. Kod objekata niskogradnje, među koje spadaju saobraćajnice i drugi infrastrukturni objekti, zabilježen je pad od 21,5 posto.

Rast je evidentiran i tokom prvih deset mjeseci ove godine, kada je broj planiranih stanova bio veći za 6,3 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Tuzla među gradovima s najvećim prometom stanova

Kada je riječ o Tuzli, podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokazuju da je ovaj grad tokom 2025. godine bio među pet lokalnih zajednica s najvećim obimom kupoprodaje stanova u Federaciji BiH, uz Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Zenicu i Mostar.

Prosječna cijena kvadratnog metra prometovanih stanova u Tuzli tokom 2023. godine iznosila je oko 2.370 KM, godinu kasnije 2.580 KM, dok je u 2025. godini dostigla oko 2.920 KM.

O razvoju stanogradnje i administrativnim preprekama s kojima se suočavaju investitori u junu ove godine raspravljalo je i Gradsko vijeće Tuzla. Među prioritetima je efikasnije rješavanje zahtjeva i uklanjanje administrativnih prepreka za realizaciju građevinskih investicija.

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Kada bi novi stanovi mogli biti dostupni kupcima?

Izdavanje građevinskih dozvola ne znači nužno da su radovi već počeli niti da će svi planirani stanovi uskoro biti dostupni na tržištu.

Iako bi povećanje broja novih stanova moglo proširiti ponudu nekretnina, iz ovih podataka nije moguće procijeniti kako će se kretati njihove prodajne cijene.

Najnoviji izvještaj Federalnog zavoda za statistiku ne sadrži podatke o rokovima završetka radova niti o broju stanova koji će biti građeni na području Tuzle i Tuzlanskog kantona.