Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) obavještava javnost da je u periodu od 16.09.2026. – 20.11.2026. godine riješila ukupno 1350 podnesenih zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Od tog broja pozitivno je rješeno 1136 zahtjeva, dok su negativne odluke donesene za 214 zahtjeva.

Sa današnjim danom UIO je donijela ukupno 11136 rješenja po kojima je odobren povrat PDV-a u iznosu od 18.686.933,62 KM.

Od ukupnog broja donesenih rješenja 1136, 291 se odnose na RC Banjaluku, 144 na RC Mostar, 368 na RC Sarajevo, a 333 na RC Tuzlu.

Od 1136 donesenih rješenja, 1028 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 108 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.

Negativne odluke su donesene iz razloga što je nekretnina za koju se traži povrat uknjižena ranije u evidencije imovinsko-pravnih službi prije stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost odnosno prije dana 12.04.2025. godine ili je utvrđeno da podnosilac zahtjeva u svom vlasništu ima i druge nekretnine ili stan još uvijek nije uknjižen u evidencije nadležnih organa ili je isti još uvijek u izgradnji ili i nakon poziva za dostavljanje dopune dokumenata, podnosilac nije dostavio potpunu dokumentaciju. Provođenje postupka po jednom zahtjevu je obustavljeno jer je podnosilac zahtjeva dostavio izjavu da odustaje od istog.

UIO podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana. S druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja. Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja.

Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku i javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima.