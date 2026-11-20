Halid Bešlić danas bi napunio 73 godine. Nekada je 20. novembar bio povod za čestitke i prisjećanje na njegove pjesme, a sada je još jedan datum koji podsjeća koliko nedostaje glas uz koji su odrastale generacije. Nakon njegove smrti ostale su melodije koje svi znaju, ali i priče o dobroti za koju mnogi ranije nisu ni čuli.

Legendarni pjevač rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca, a preminuo je 7. oktobra 2025. godine. Prva godišnjica njegove smrti obilježena je prošlog mjeseca. Od „Miljacke“ i „Romanije“ do „Prvog poljupca“, njegove pjesme decenijama su bile dio svadbi, porodičnih okupljanja i uspomena ljudi širom Bosne i Hercegovine i regiona.

Halid Bešlić je i posljednjim oproštajem spojio ljude

Vijest o njegovoj smrti pokazala je koliko je širok krug ljudi koji su ga smatrali svojim. U Sarajevu su se desetine hiljada građana okupile na posljednjem ispraćaju, a njegove pjesme pjevale su se i na trgovima brojnih gradova, od Tuzle i Banje Luke do Zagreba, Beograda i gradova u kojima živi bosanskohercegovačka dijaspora.

Ljudi različitih generacija i životnih priča stajali su jedni uz druge. Nisu se opraštali samo od velikog izvođača, nego i od čovjeka kojeg su doživljavali kao nekoga bliskog. Njegova smrt nakratko je povezala zemlju kroz zajedničku tugu, bez obzira na svakodnevne podjele.

O dobročinstvima se najviše govorilo nakon smrti

Tek poslije njegovog odlaska u javnost su snažnije počele izlaziti priče o gestama koje Halid Bešlić nije pretvarao u reklamu. Bivša radnica apoteke u Semizovcu Lela Delalić Šurković ispričala je da je pjevač plaćao lijekove drugim ljudima koji bi se zatekli u apoteci, uključujući i pacijente bez zdravstvenog osiguranja. Prema njenom svjedočenju, to nije bio jednokratan gest.

Na prvu godišnjicu njegove smrti prijatelji su se prisjetili i pekare u Knežini. Muhamed Šahinpašić ispričao je da je Halid u njoj znao ostaviti novac kako bi školarci tokom velikog odmora mogli dobiti užinu. Takve priče pokazuju zašto su ga mnogi poštovali i izvan muzičke scene.

Halid Bešlić je godinama učestvovao i u organizovanim humanitarnim akcijama. Tokom rata održavao je koncerte za pomoć raseljenim ljudima, a 2024. godine nastupio je na humanitarnom koncertu u Zenici za stanovništvo pogođeno razornim poplavama. Obišao je i poplavljena područja, pokazujući da mu je pomoć ljudima bila važnija od samog nastupa.

Danas, na njegov rođendan, uz poznate stihove ostaju i sjećanja ljudi kojima je pomagao. Neki su o tome progovorili tek kada ga više nije bilo.