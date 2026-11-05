Bingo City Center Tuzla slavi 10. rođendan uz vrijedne nagrade, poznate goste i četiri dana zabave!

Deset godina druženja, kupovine, lijepih trenutaka i zajedničkih uspomena zaslužuje proslavu za pamćenje!

Upravo zato Bingo City Center Tuzla povodom svog 10. rođendana priprema četiri dana ispunjena zabavom, iznenađenjima, druženjem i vrijednim nagradama. Pod sloganom „Tvoj centar svaki dan, još bolji kad je rođendan“, posjetioce očekuje bogat program u kojem će svako pronaći nešto za sebe.

Jubilarno rođendansko slavlje donosi i priliku za ostvarenje jednog posebno lijepog putovanja. Glavna nagrada velike nagradne igre je putovanje na Maldive za dvije osobe, a dobitnike očekuje i osam poklon-kartica, jedna u vrijednosti od 1.000 KM, dvije od po 500 KM i pet od po 200 KM.

Za učešće u nagradnoj igri dovoljno je obaviti kupovinu od najmanje 50 KM u bilo kojoj prodavnici centra, upisati lične podatke na poleđinu računa i ubaciti ga u nagradnu kutiju. Pravo učešća imaju osobe starije od 18 godina s prebivalištem i/ili boravkom u FBiH, a izvlačenje dobitnika održat će se 21. novembra u 17 sati.

Četiri rođendanska dana donose i brojne prilike za igru, druženje i osvajanje poklona! Posjetioce očekuje Pop-up kutak s interaktivnom zonom, u kojoj će moći okušati sreću i osvojiti vrijedne poklone zakupaca centra. Poseban dio programa čine i druženja tokom dvije subote s poznatim gostima, Ildom i Edom Humićem, koji će se s posjetiocima družiti 14. i 21. novembra, a tom prilikom i lično uručivati rođendanske poklone sretnim posjetiocima.

Za najmlađe je pripremljen pravi mali rođendanski spektakl!

Već 13. novembra, publiku očekuje nastup Magic Leona, pobjednika devete sezone showa Supertalent, koji će svojim atraktivnim mađioničarskim trikovima, duhovitim nastupom i energičnom izvedbom pokazati da magija i komedija čine savršen spoj za zabavu svih generacija.

Sedam dana kasnije, 20. novembra, na scenu stiže Filip Bubbleman, koji će mališane povesti u čudesni svijet balončića od sapunice. Spektakularni trikovi s ogromnim balonima, efekti dima i prilika da i sami postanu dio gigantskog balona pretvorit će ovaj nastup u posebno iskustvo za najmlađe.

Uz ove atraktivne nastupe, mališane očekuju i kreativne radionice na kojima će moći pokazati svoju maštu i kreativnost, druženje s maskotama i animatorima, podjela slatkiša te brojni drugi sadržaji koji će svaki trenutak proslave učiniti još veselijim.

A šta je rođendan bez torte? Za veliko finale, 21. novembra pripremljena je i podjela rođendanske torte , uz koju će posjetioci zajedno obilježiti deset godina druženja i lijepih uspomena.

Rođendansko slavlje održava se 13. i 14. te 20. i 21. novembra, uz različite sadržaje raspoređene tokom dana. Zato zabilježite datume, povedite porodicu i prijatelje i pridružite se proslavi deset godina Bingo City Centera Tuzla.

Sve informacije o nagradnoj igri i detaljan program rođendanske proslave možete pronaći na društvenim mrežama Bingo City Centera Tuzla i na zvaničnoj web stranici centra www.tuzla.bingocitycenter.ba.

Jer Bingo City Center Tuzla je tvoj centar svaki dan, još bolji kad je rođendan!