Tucker Carlson nakon poraza republikanaca: Trumpova era je završena

Tucker Carlson, američki konzervativni komentator i nekadašnji bliski saveznik Donalda Trumpa, izjavio je da je Trumpova politička era završena nakon teškog poraza republikanaca na izborima za američki Kongres.

U svojoj emisiji The Tucker Carlson Show oštro je kritikovao Republikansku stranku, optužujući njeno rukovodstvo da je zanemarilo interese vlastitih birača.

Carlson smatra da izborni rezultati predstavljaju ozbiljan politički udarac Trumpu i njegovim saradnicima, a posebno je kritikovao odnos američke administracije prema Izraelu.

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„Ovo je kraj Trumpove ere. Sinoć je završila. Gotovo je“, poručio je Carlson, prenosi Buka.

Prema njegovoj ocjeni, republikanci su na izborima dobili upravo ono što su zaslužili jer su pokazali nepoštovanje prema građanima koji su im omogućili dolazak na vlast.

Izborni poraz opisao je kao katastrofu čije bi posljedice Republikanska stranka mogla osjećati godinama.

Tucker Carlson optužuje Trumpa da je iznevjerio američke birače

Posebno oštre kritike Carlson je uputio Trumpovoj vanjskoj politici, tvrdeći da je američki predsjednik interese Izraela stavio ispred interesa Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovom mišljenju, upravo je takva politika jedan od razloga sve većeg nezadovoljstva među republikanskim biračima.

Carlson već duže vrijeme javno kritikuje američko vojno angažovanje protiv Irana i odnos Washingtona prema Izraelu. Ranije ove godine saopćio je da više neće podržavati Republikansku stranku, iako je decenijama bio jedan od njenih istaknutih medijskih zagovornika.

Pohvalio potpredsjednika JD Vancea

Za razliku od Trumpa i pojedinih republikanskih zvaničnika, Carlson je pozitivno ocijenio reakciju američkog potpredsjednika JD Vancea, koji je javno govorio o uzrocima izbornog neuspjeha.

Vance je među glavnim razlozima poraza naveo rat u Iranu, rast troškova života, udaljavanje od politike „America First“ i potrebu za promjenom američkog odnosa prema Izraelu.

Potpredsjednik je ukazao i na činjenicu da su pojedini građani koji su 2024. podržali Trumpa na ovogodišnjim izborima glasali za demokrate.

Carlson smatra da je takav odnos birača prema vlasti posljedica osjećaja da političko rukovodstvo više ne zastupa njihove interese.

Demokrati su na izborima održanim 3. novembra osvojili većinu u oba doma Kongresa, čime su republikanci izgubili dosadašnju kontrolu nad zakonodavnom vlašću.