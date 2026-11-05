Mehinović za RTV Slon: Penzije rastu, ali troškovi života pojedu svako povećanje

Položaj penzionera u Tuzlanskom kantonu, sigurnost starijih osoba, rast troškova života i dostupnost zdravstvene zaštite bile su teme emisije „Sredinom sedmice“ RTV Slon, u kojoj je gostovao Sead Mehinović, predsjednik Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Razgovarano je i o održivosti penzionog sistema, novom načinu usklađivanja penzija te očekivanjima od budućih vlasti.

Povod za razgovor bila je i prva godišnjica tragičnog požara u Domu penzionera u Tuzli, u kojem je život izgubilo 17 osoba. Mehinović smatra da je ova tragedija otvorila brojna pitanja o sigurnosti i uslovima smještaja starijih građana, ali da potrebne promjene još nisu dovoljno vidljive.

Sigurnost penzionera i briga o onima koji žive sami

Govoreći o Domu penzionera u Tuzli, Mehinović je upozorio na potrebu unapređenja uslova boravka i češćeg inspekcijskog nadzora. Prema njegovoj ocjeni, godinu nakon tragedije nije primjetan značajniji napredak u obnovi i prilagođavanju objekta potrebama korisnika.

Poseban problem predstavlja položaj starijih osoba koje žive same, naročito bolesnih i teško pokretnih penzionera.

Mehinović je najavio da Savez udruženja penzionera radi na evidentiranju najugroženijih članova i organizovanju timova koji bi ih redovno obilazili. Istakao je potrebu za većim uključivanjem lokalnih zajednica, volontera i humanitarnih organizacija.

Koliko penzionerima znači povećanje penzija?

Jedna od centralnih tema razgovora bio je životni standard penzionera. Iako su penzije tokom ove godine povećane za 15,8 posto, Mehinović upozorava da rast cijena hrane, lijekova i drugih osnovnih potreba značajno umanjuje efekte povećanja.

Prema njegovim riječima, pojedini penzioneri najveći dio mjesečnih primanja troše na hranu, dok za lijekove, režije i ostale potrebe ostaje veoma malo novca.

Govorio je i o potrebi bolje kontrole cijena osnovnih životnih namirnica, kao i uspostavljanja socijalne karte koja bi omogućila preciznije utvrđivanje potreba najugroženijih penzionera.

Zdravstvena zaštita, novi obračun penzija i održivost sistema

U emisiji je bilo riječi i o dostupnosti specijalističkih pregleda, troškovima liječenja i sve češćem odlasku penzionera u privatne zdravstvene ustanove.

Mehinović je pozitivno ocijenio izdvajanja za banjsko liječenje, ali smatra da je potrebno dodatno unaprijediti organizaciju javnog zdravstva i dostupnost zdravstvenih usluga.

Razgovarano je i o novom modelu usklađivanja penzija dva puta godišnje, koji prati kretanje plata i troškova života. Otvoreno je i pitanje pravednosti obračuna najniže penzije prema godinama radnog staža.

Posebna pažnja posvećena je dugoročnoj održivosti penzionog sistema, odnosu broja zaposlenih i penzionera te značaju otvaranja novih radnih mjesta i redovne uplate doprinosa.

Šta penzioneri očekuju od novih vlasti?

Mehinović smatra da zdravstvena i socijalna zaštita, rast penzija i zapošljavanje moraju biti među prioritetima novih vlasti.

Govorio je i o nedostatku smještajnih kapaciteta za starije osobe, visokim cijenama privatnih domova i potrebi uvođenja subvencija za penzionere koji sami ne mogu finansirati smještaj.

Kao pozitivan primjer društvenog uključivanja starijih građana naveo je grupe aktivnog starenja u Lukavcu, koje penzionerima omogućavaju druženje i različite aktivnosti.

Koliko penzioneri danas mogu živjeti od svojih primanja, kakva je budućnost penzionog sistema i šta institucije mogu učiniti kako bi starijim građanima osigurale dostojanstveniji život?

Kompletan razgovor sa Seadom Mehinovićem pogledajte u emisiji „Sredinom sedmice“ RTV Slon.

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