Studentska lista u Srbiji predlaže velike promjene, počet će od plata

Studentska lista: Četverodnevna radna sedmica bez smanjenja plate jedna je od mjera koje je Studentska lista u Srbiji predstavila u okviru programa posvećenog radu i socijalnoj politici.

Prijedlog predviđa mogućnost rada 32 sata sedmično, uz zadržavanje dosadašnjih primanja, ali i niz drugih promjena koje bi trebale poboljšati položaj zaposlenih.

Prema predstavljenom programu, prelazak na četverodnevnu radnu sedmicu ne bi bio obavezan za sve poslodavce. Kompanije koje prihvate ovaj model mogle bi organizovati rad tokom četiri dana, dok bi zaposlenima ostala ista plata.

Studentska lista smatra da postojeći propisi nedovoljno štite radnike, posebno one angažovane izvan standardnog radnog odnosa. Zbog toga predlaže strožiji nadzor nad poštivanjem radničkih prava i veće odgovornosti poslodavaca.

Kraći radni dani i veća zaštita zaposlenih

Jedna od predloženih mjera odnosi se na ograničavanje ugovora na određeno vrijeme na najviše 12 mjeseci, uz mogućnost zaključivanja najviše četiri ugovora s istim zaposlenim za isti posao. Izuzetak bi predstavljala zamjena privremeno odsutnog radnika, koja bi mogla trajati do 36 mjeseci.

Poslodavci bi morali zaposlenima dostavljati raspored najmanje sedam dana unaprijed, a radnici bi dobili pravo da nakon završetka radnog vremena ne odgovaraju na poslovne pozive i poruke.

Prekovremeni rad ostao bi ograničen na osam sati sedmično, odnosno ukupno 12 sati rada dnevno, ali bi svaki dodatni sat morao biti uredno evidentiran i plaćen.

Predviđena je i dodatna zaštita radnika koji se nalaze na bolovanju. Ukoliko bi im ugovor istekao tokom privremene spriječenosti za rad, radni odnos bio bi produžen do njihovog povratka na posao.

Veće naknade za rad nedjeljom, praznicima i noću

Program predviđa i povećanje dodataka na platu. Za rad tokom državnih praznika predloženo je uvećanje od najmanje 150 posto osnovice, dok bi rad nedjeljom bio dodatno plaćen najmanje 110 posto.

Noćni i prekovremeni rad donosili bi povećanje od najmanje 50 posto, smjenski rad 30 posto, a terenski 26 posto.

Naknada za minuli rad iznosila bi najmanje 0,5 posto za svaku godinu radnog staža, bez obzira na to kod kojeg poslodavca je ostvaren.

Predloženo je i da naknada za topli obrok iznosi najmanje deset posto prosječne plate kod poslodavca, ali ne manje od 20 posto minimalne plate. Regres bi iznosio najmanje jednu prosječnu platu kod poslodavca.

Naknada tokom prvih 30 dana bolovanja bila bi najmanje 75 posto prosječne zarade, a kompanije bi prilikom objavljivanja oglasa za posao morale navoditi raspon ponuđene plate.

Promjene i za roditelje i penzionere

Studentska lista predlaže da pravo na porodiljsko odsustvo imaju sve žene koje su bile zaposlene prije trudnoće, bez obzira na vrstu ugovora. Očevima bi bilo omogućeno tromjesečno odsustvo nakon rođenja djeteta.

Promjene se odnose i na penzijski sistem. Penzije bi se usklađivale dva puta godišnje, dok bi građani stariji od 65 godina koji nemaju dovoljno radnog staža mogli ostvariti pravo na socijalnu penziju.

Za osobe s najmanje 42 godine efektivnog radnog staža predviđeno je ukidanje umanjenja prijevremene penzije nakon navršene 65. godine života.

Program obuhvata i izmjene pravila o štrajku, uključujući skraćivanje roka za njegovu najavu na dva dana i smanjenje praga reprezentativnosti sindikata na pet posto.

Četverodnevna radna sedmica i ostale predstavljene mjere trenutno su samo prijedlozi Studentske liste. Njihovo eventualno provođenje zahtijevalo bi izmjene važećeg zakonodavstva Srbije.