Napad ispred Ambasade Izraela u Beogradu: Napadač ubijen

Napad ispred Ambasade Izraela u Beogradu dogodio se danas, petnaest minuta nakon ponoći, kada je maloljetna osoba s dva noža napala pripadnika Žandarmerije koji je osiguravao diplomatsko predstavništvo.

Policajac je u samoodbrani usmrtio napadača, a nakon incidenta u Srbiji je proglašen najviši stepen opasnosti od terorizma.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić saopćio je da identitet napadača još nije utvrđen, ali da postoje sumnje da je riječ o maloljetniku iz Šapca.

Prema njegovim riječima, napadač je uz povike „Allahu ekber“ nasrnuo na pripadnika Žandarmerije, koristeći dva noža. Policajac je tokom napada zadobio posjekotinu na licu, a njegove povrede okarakterisane su kao lakše.

Dačić je incident okarakterisao kao teroristički napad i naredio podizanje nivoa sigurnosne prijetnje na crveni stepen, koji predstavlja najviši nivo opasnosti od terorizma u Srbiji.

Ova odluka podrazumijeva pojačano prisustvo policijskih snaga i strožije sigurnosne kontrole na lokacijama od posebnog značaja, među kojima su infrastrukturni objekti, diplomatska predstavništva i prostori na kojima se okuplja veći broj građana.

Ministar je naveo i da su sigurnosne službe ranije pratile osobu za koju se sumnja da je izvela napad, tvrdeći da je bila pristalica terorističke organizacije Islamska država. Prema njegovim tvrdnjama, na društvenim mrežama koristila je simbole ove organizacije.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili identitet napadača i sve okolnosti incidenta.

Povrijeđeni pripadnik Žandarmerije nalazi se u dobrom zdravstvenom stanju, a prema informacijama srbijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, očekuje se da danas bude otpušten iz bolnice.