Sunčano u većem dijelu BiH, temperature do 19 stepeni

Vremenska prognoza za srijedu, 28. oktobar, donosi pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, dok se u istočnim i dijelovima centralne Bosne očekuje više oblačnosti.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas će u istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u ostatku zemlje biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 0 do 6 stepeni, a na jugu zemlje do 9 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 10 do 16, dok se u Hercegovini očekuje do 19 stepeni Celzijusa.

U Tuzli se očekuje jutarnja temperatura oko 3 stepena, dok će najviša dnevna iznositi približno 12 stepeni.

Prema prognozi za naredne dane, u četvrtak se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše u pojedinim dijelovima Bosne. U petak će također preovladavati oblačno vrijeme, a slaba kiša prognozira se u većem dijelu Bosne.