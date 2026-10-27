Vrane donose odluke brže od ljudi, naučnici iznenađeni rezultatima istraživanja

Vrane mogu donositi određene odluke gotovo dvostruko brže od ljudi, pokazalo je novo naučno istraživanje objavljeno u časopisu Science. Rezultati istraživanja njemačkih naučnika pružaju novi uvid u inteligenciju ovih ptica, koje su već poznate po sposobnosti rješavanja složenih problema.

Istraživači Univerziteta u Tübingenu proučavali su dvije sive vrane koje su prethodno obučene da prepoznaju smjer kretanja tačaka na ekranu. Ptice su trebale odrediti u kojem se smjeru kreće većina prikazanih tačaka, a za tačne odgovore dobivale su nagradu.

Pokazalo se da su vrane odluke donosile u prosjeku za samo 235 milisekundi, odnosno za manje od četvrtine sekunde. To je približno dvostruko brže od vremena zabilježenog kod ljudi i majmuna u ranijim, uporedivim istraživanjima.

Naučnici su istovremeno pratili moždanu aktivnost ptica i ustanovili da se signali povezani s njihovim odlukama pojavljuju već 70 milisekundi nakon prikazivanja vizuelnog podražaja.

Istraživanje pokazuje da mozak ptica, iako se anatomski razlikuje od ljudskog, može izuzetno efikasno obrađivati informacije i donositi odluke.

Autori ipak naglašavaju da rezultati ne znače da su vrane općenito inteligentnije ili brže od ljudi. Ispitivana je konkretna sposobnost prepoznavanja vizuelnog kretanja, a u eksperimentu su učestvovale samo dvije ptice.