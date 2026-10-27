Smeđe torbe od brušene kože hit su ove jeseni: Jedan model posebno se izdvaja

Jasmina Ibrahimović

Smeđe torbe od brušene kože jedan su od najpopularnijih modnih dodataka ove jeseni, a posebno se izdvajaju modeli u toplim nijansama čokolade, karamele i konjaka. Nakon nekoliko sezona u kojima su dominirale klasične crne torbe, modni dizajneri sve više pažnje posvećuju prirodnim tonovima i materijalima mekane teksture.

Prema pisanju magazina Vogue i Harper's Bazaar, brušena koža zauzima važno mjesto u kolekcijama za jesen i zimu 2026. godine. Torbe izrađene od ovog materijala predstavljene su u različitim veličinama, od malih modela za rame do prostranih torbi namijenjenih svakodnevnoj upotrebi.

Posebno su popularne takozvane slouchy torbe, odnosno modeli opuštenog oblika koji nemaju čvrstu konstrukciju. Njihova prednost je što se lako uklapaju u različite odjevne kombinacije, a istovremeno nude dovoljno prostora za svakodnevne potrepštine.Jedan od razloga popularnosti ovih torbi jeste njihova praktičnost. Smeđe nijanse odlično se kombinuju s bež kaputima, sivim sakoima, tamnim farmerkama i pletenim džemperima koji su nezaobilazni tokom hladnijih mjeseci.

Posebno zanimljivo izgledaju uz odjeću u sličnim tonovima, čime se postiže skladan i elegantan izgled. Za izraženiji kontrast mogu se kombinovati s crnom, bijelom ili tamnoplavom garderobom.

Modne kuće Chanel, Dior i Altuzarra ove su sezone predstavile različite verzije smeđih torbi od brušene kože, od klasičnih modela do predimenzioniranih torbi upečatljivih oblika.

Ipak, brušena koža zahtijeva nešto pažljivije održavanje od glatke kože. Osjetljiva je na vlagu i mrlje, zbog čega se preporučuje korištenje odgovarajućih zaštitnih sredstava i posebnih četki za čišćenje.

Osim torbi, brušena koža ove jeseni pojavljuje se i na jaknama, čizmama, kaiševima i suknjama. Kolekcije modnih kuća Max Mara, Dior i Hermès potvrđuju povratak ovog materijala, posebno u bogatim smeđim nijansama.

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