Kylian Mbappé ostao bez tri kineska partnera nakon spornog snimka

Kylian Mbappé, zvijezda Real Madrida i kapiten francuske fudbalske reprezentacije, ostao je bez najmanje tri poslovna partnera u Kini nakon što se društvenim mrežama proširio videosnimak u kojem se, kako se čini, šali na račun nekadašnjeg kineskog lidera Mao Zedonga.

Kineske kompanije Dongpeng, Mengniu i Milkground danas su saopćile da prekidaju saradnju s francuskim fudbalerom. Odluke su uslijedile nakon burnih reakcija na snimak u kojem Mbappé govori o internetskoj šali koja ga je posebno nasmijala, prenosi Associated Press.

Na snimku francuski napadač opisuje fotografiju na kojoj je njegovo lice montirano na tijelo čovjeka kojeg naziva kineskim diktatorom. Pretpostavlja se da je mislio na Mao Zedonga, osnivača Narodne Republike Kine, čiji lik i danas ima posebno mjesto u političkoj historiji te zemlje.

Autentičnost videosnimka AFP nije mogao odmah nezavisno potvrditi.

Kineske kompanije raskinule ugovore s Mbappéom

Dongpeng, jedan od najvećih kineskih proizvođača energetskih napitaka, saopćio je da ne tolerira ponašanje kojim se vrijeđaju nacionalni osjećaji te da odmah prekida sve oblike saradnje s Mbappéom.

Sličnu odluku donio je i Mengniu, vodeći kineski proizvođač mliječnih proizvoda, koji je poručio da se odlučno protivi izjavama i postupcima koji vrijeđaju osjećaje kineskog naroda.

Saradnju je prekinuo i Milkground, kineski proizvođač sira, čime se broj kompanija koje su javno objavile raskid partnerstva popeo na najmanje tri.

Iako kompanije u svojim saopćenjima nisu izričito navele sporni videosnimak kao razlog prekida saradnje, njihove odluke objavljene su nakon što je snimak izazvao brojne negativne reakcije.

Kylian Mbappé na meti kritika kineskih navijača

Kontroverza se brzo proširila kineskim društvenim mrežama. Na platformi Weibo među najpopularnijim temama našle su se objave o raskidu saradnje, a pojedini korisnici pozivali su na bojkot francuskog fudbalera i uklanjanje njegovog lika s reklamnih materijala.

Kineska fudbalska platforma Dongqiudi ocijenila je da su njegove navodne izjave uvredljive za Kinu i kineski narod.

Reagovala je i društvena platforma RedNote, koja je najavila uklanjanje promotivnih materijala s Mbappéovim likom. Ta kompanija pojasnila je da je njeno partnerstvo s francuskim fudbalerom završeno još u decembru 2024. godine.

Mbappé je prethodnih godina bio zaštitno lice više reklamnih kampanja u Kini, promovirajući energetske napitke i mliječne proizvode. U jednoj od reklama kompanije Mengniu pojavljivao se zajedno s argentinskom zvijezdom Lionelom Messijem.

Prema navodima Associated Pressa, predstavnici francuskog fudbalera nisu bili dostupni za komentar povodom odluka kineskih kompanija.