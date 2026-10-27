Novi program u FBiH: Druženjem i razgovorom protiv usamljenosti starijih osoba

Mentalno zdravlje starijih osoba u fokusu je novog programa podrške koji Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pokreće kroz međunarodni projekat REMESOS. Program je namijenjen osobama starijim od 65 godina, posebno onima koje žive same ili imaju manje prilika za druženje, a cilj je smanjiti osjećaj usamljenosti i socijalne izolacije.

Riječ je o modelu Vođene funkcionalne vršnjačke podrške (GFP), koji se zasniva na zajedničkim aktivnostima, razgovoru i međusobnoj podršci osoba iste životne dobi. Pilot-faza bit će realizovana u Centrima za zdravo starenje u Kantonu Sarajevo, a plan provođenja usvojen je na sastanku projektnog tima održanom 26. oktobra.

Mentalno zdravlje starijih osoba kroz druženje i zajedničke aktivnosti

Program predviđa deset susreta koji će se održavati dva puta mjesečno, u trajanju od 60 do 90 minuta. Učesnici će imati priliku družiti se kroz čitateljske klubove, društvene igre, razgovore o svakodnevnoj brizi o zdravlju i aktivnosti kojima se potiču pamćenje i pažnja.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić pojasnio je da se ne radi o medicinskom tretmanu, već o pristupu koji starijim osobama omogućava kvalitetnije provođenje vremena i stvaranje novih društvenih veza.

„Riječ je o inovativnoj, nemedicinskoj intervenciji koja se ne fokusira na liječenje ili terapiju, već na druženje, razgovor i zajedničke aktivnosti u opuštenoj atmosferi“, istakao je Skočibušić.

Posebnost programa je što susrete neće voditi ljekari, nego posebno obučene osobe iz iste starosne skupine. Njihov rad pratit će stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH i centara za mentalno zdravlje.

Podrška starijim osobama nastavlja se i izvan zajedničkih susreta

Za pilot-program planirano je okupljanje približno 20 učesnika. Osim redovnih aktivnosti, bit će formirana i posebna Viber grupa kako bi starije osobe mogle nastaviti komunikaciju, razmjenjivati iskustva i održavati prijateljstva.

Voditeljica projekta REMESOS u BiH Šeila Cilović-Lagarija navela je da će učesnici kroz svakodnevnu aktivnost „Šta me danas učinilo sretnim?“ moći dijeliti fotografije, lijepe misli i pozitivne trenutke iz svog života.

„Naš cilj je osnažiti njihove kognitivne sposobnosti, ali i stvoriti prostor za iskren razgovor i osjećaj pripadnosti grupi“, istakla je Cilović-Lagarija.

Podaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH pokazuju da su među registrovanim mentalnim poremećajima u centrima za mentalno zdravlje zastupljeni anksiozni i depresivni poremećaji. U Zavodu ističu potrebu za ranijim prepoznavanjem poteškoća i jačanjem dostupnih oblika podrške u zajednici.

Projekat REMESOS, čiji je cilj razvoj otpornijih i mentalno zdravijih zajednica, okuplja 12 partnerskih institucija iz devet zemalja. Finansira ga Evropska unija kroz program EU4Health, a Zavod za javno zdravstvo FBiH jedan je od partnera zaduženih za provođenje aktivnosti u Bosni i Hercegovini.