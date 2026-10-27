Barbarez pokazao prvi primjerak autobiografije

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je fotografiju prvog primjerka svoje autobiografije pod nazivom „Kreisläufe“, koja će se od sutra naći na njemačkom tržištu.

Knjiga donosi njegovu životnu priču, od djetinjstva u Mostaru do uspješne fudbalske karijere i preuzimanja reprezentacije BiH.

Autobiografija nosi podnaslov „Kako je jedan rat promijenio moj život“, a nastala je u saradnji sa Sebastianom Wolffom, novinarom njemačkog sportskog magazina Kicker, koji Barbarezovu karijeru prati još iz vremena njegovih nastupa za HSV.

U knjizi Barbarez govori o odrastanju u Mostaru, ratnim okolnostima koje su utjecale na njegov život i izazovima s kojima se suočavao nakon dolaska u Njemačku. Posebnu pažnju posvetio je počecima fudbalske karijere, prilagođavanju novoj sredini i ljudima koji su imali značajnu ulogu u njegovom profesionalnom razvoju.

Među njima je i nekadašnji trener Frank Pagelsdorf, čiji je utjecaj na Barbarezovu karijeru jedna od tema autobiografije. Čitaoci će imati priliku saznati više o njegovim najvećim sportskim uspjesima, teškim periodima, odnosima s pojedinim fudbalskim funkcionerima i životu nakon završetka igračke karijere.

Završni dio knjige posvećen je Barbarezovom povratku fudbalu u ulozi selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, uključujući iskustva s klupe Zmajeva i nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Interes za autobiografiju pojavio se i prije njenog zvaničnog objavljivanja. Prema ranije objavljenim podacima, knjiga se našla na 21. mjestu Amazonove liste najprodavanijih sportskih biografija, uz više od 4.500 prednarudžbi.