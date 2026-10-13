Barbarez objavljuje autobiografiju: Otkrio kako je rat promijenio njegov život

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je izlazak autobiografske knjige u kojoj će predstaviti svoju životnu priču, uključujući iskustva i događaje koji su ga obilježili tokom života.

Knjiga pod nazivom „Kreisläufe“, što u prevodu znači „Krugovi“ ili „Ciklusi“, bit će objavljena za dvije sedmice. Podnaslov glasi „Wie ein Krieg mein Leben veränderte“, odnosno „Kako je jedan rat promijenio moj život“. Djelo je napisano na njemačkom jeziku, a njegov koautor je Sebastian Wolff. Izdavač je kuća Arete.

Barbarez je izlazak autobiografije najavio na društvenim mrežama, gdje je na bosanskom i njemačkom jeziku podijelio nekoliko detalja o nastanku knjige. Kako je naveo, prethodili su joj brojni razgovori tokom kojih je odlučio otvoreno govoriti o svom životu.

Istakao je da već godinama želi ispričati svoju cjelokupnu priču, od početaka i pogrešnih odluka do neočekivanih preokreta koji su utjecali na njegov životni put.

U autobiografiji se, prema njegovim riječima, osvrće na iskustva koja su ga oblikovala, stavljala pred teške izazove i dovodila do vlastitih granica.

„To je priča o boli, ponosu i, iznad svega, dubokoj zahvalnosti“, poručio je Barbarez, naglašavajući da je svoju životnu priču odlučio predstaviti iskreno, bez uljepšavanja, sa svim usponima i padovima.

Rođen u Mostaru, Barbarez je najveći dio svoje igračke karijere proveo u Njemačkoj, gdje je ostavio značajan trag u profesionalnom nogometu.

Za sada nije poznato hoće li autobiografija „Kreisläufe“ biti prevedena i objavljena na bosanskom jeziku.