Barbarez objavljuje autobiografiju: Otkrio kako je rat promijenio njegov život

Adin Jusufović
Sergej Barbarez
Foto: Fudbalski savez BiH

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je izlazak autobiografske knjige u kojoj će predstaviti svoju životnu priču, uključujući iskustva i događaje koji su ga obilježili tokom života.

Knjiga pod nazivom „Kreisläufe“, što u prevodu znači „Krugovi“ ili „Ciklusi“, bit će objavljena za dvije sedmice. Podnaslov glasi „Wie ein Krieg mein Leben veränderte“, odnosno „Kako je jedan rat promijenio moj život“. Djelo je napisano na njemačkom jeziku, a njegov koautor je Sebastian Wolff. Izdavač je kuća Arete.

Barbarez je izlazak autobiografije najavio na društvenim mrežama, gdje je na bosanskom i njemačkom jeziku podijelio nekoliko detalja o nastanku knjige. Kako je naveo, prethodili su joj brojni razgovori tokom kojih je odlučio otvoreno govoriti o svom životu.

Istakao je da već godinama želi ispričati svoju cjelokupnu priču, od početaka i pogrešnih odluka do neočekivanih preokreta koji su utjecali na njegov životni put.

U autobiografiji se, prema njegovim riječima, osvrće na iskustva koja su ga oblikovala, stavljala pred teške izazove i dovodila do vlastitih granica.

„To je priča o boli, ponosu i, iznad svega, dubokoj zahvalnosti“, poručio je Barbarez, naglašavajući da je svoju životnu priču odlučio predstaviti iskreno, bez uljepšavanja, sa svim usponima i padovima.

Rođen u Mostaru, Barbarez je najveći dio svoje igračke karijere proveo u Njemačkoj, gdje je ostavio značajan trag u profesionalnom nogometu.

Za sada nije poznato hoće li autobiografija „Kreisläufe“ biti prevedena i objavljena na bosanskom jeziku.

pročitajte i ovo

Vijesti

Barbarez emotivno o BiH: „Kakva god da je, moja je“

Istaknuto

Bosna i Hercegovina na Svjetskom prvenstvu 2026: Sve na jednom mjestu...

Istaknuto

Sergej Barbarez nakon Paname: Neki od igrača koje sam mijenjao su...

Istaknuto

Sergej Barbarez uputio naknadni poziv

Sport

Barbarez poslao emotivnu poruku nakon remija na Koševu

Vijesti

Sergej Barbarez donio odluku o Tabakoviću, upućen i naknadni poziv Maliću

Tuzla i TK

Tuzla: Grad soli, Panonskih jezera i priča koje vrijedi otkriti

Tuzla i TK

Osnovna škola „Lipnica“ čuva sjećanje na Hasana Fazlića, umjetnika svjetskog duha rođenog u Lipnici

Vijesti

Dino Beganović, vozač porijeklom iz BiH, gradi put prema Formuli 1

Vijesti

U Tuzli sutra počinje Mjesec knjige, program traje do 20. novembra

Tuzla i TK

Povrijeđen pješak u saobraćajnoj nesreći u naselju Solana

Učitati više