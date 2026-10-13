Tuzla je jedan od rijetkih gradova u kojem se samo nekoliko minuta od historijskog jezgra možete kupati u slanoj vodi, a zatim nastaviti šetnju kroz stoljeća historije, umjetnosti i kulture. Poznata kao grad soli i Panonskih jezera, Tuzla je mnogo više od ljetne destinacije. Njene ulice, trgovi, izletišta i ustanove kulture otkrivaju priče koje vrijedi upoznati tokom jednodnevnog izleta, ali i dužeg boravka.

Od jutarnje kafe na Trgu slobode, preko kupanja na Panonskim jezerima i obilaska muzeja, do pogleda s Ilinčice i večernje šetnje Korzom, posjetioci mogu doživjeti različite strane grada bez dugih putovanja između znamenitosti.

Posebnu vrijednost Tuzli daju njeni ljudi, prepoznatljiva gastronomska ponuda i događaji iz kulture koji tokom godine okupljaju posjetioce različitih generacija.

Tuzla je grad čija je historija neraskidivo povezana sa soli

Priča o Tuzli počinje mnogo prije nastanka njenog današnjeg urbanog središta. Područje grada naseljeno je hiljadama godina, a njegova prošlost usko je povezana s nalazištima soli koja su stoljećima predstavljala važno prirodno bogatstvo.

Eksploatacija i trgovina solju uticale su na privredni razvoj, ali i na historijski značaj grada. Tokom osmanske uprave Tuzla je 1477. godine dobila status carskog hasa, što je podrazumijevalo poseban položaj u sistemu upravljanja prihodima.

O različitim periodima razvoja grada danas svjedoče njegovi trgovi, bogomolje, stare građevine i spomenici, među kojima je veliki broj njih proglašen nacionalnim spomenicima BiH.

Jedno od najboljih mjesta za početak obilaska je Trg slobode, odakle se jednostavno može nastaviti šetnja prema Čaršijskoj česmi, Čaršijskoj džamiji i zgradi Barok, čiji izgled podsjeća na arhitekturu austrougarskog perioda.

Posebnu pažnju privlači i Gradski park sa spomenikom bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću, koji je 2012. godine izradio kipar Adis Lukač.

U parku se nalaze i stećci te kameni prikaz Povelje Kulina bana.

Za prvi susret s gradom zanimljiva opcija je i turistički vozić. Vožnja, prema informacijama lokalnih turističkih vodiča, traje približno 25 do 30 minuta i pruža priliku za upoznavanje užeg i šireg centra, kada je ova usluga dostupna.

Panonska jezera, turistički simbol grada

Teško je govoriti o turizmu u Tuzli, a ne početi od Panonskih jezera. Ovaj kompleks postao je najprepoznatljivija turistička atrakcija grada, prvenstveno zahvaljujući mogućnosti kupanja u slanoj vodi u samom urbanom središtu.

Panonska jezera čine tri slana jezera s uređenim plažama, šetalištima i prostorima za odmor. Posjetiocima su tokom sezone na raspolaganju ugostiteljski, rekreativni i zabavni sadržaji, zbog čega kompleks privlači porodice, mlade i goste različitih generacija.

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Posebna atrakcija su Slani slapovi, čiji kaskadni prelivi stvaraju upečatljiv ambijent i predstavljaju jedno od omiljenih mjesta za fotografisanje.

Međutim, Pannonica nije zanimljiva samo zbog kupanja. U okviru kompleksa nalazi se Arheološki park Neolitsko sojeničko naselje, koji posjetiocima približava život stanovnika ovog područja u mlađem kamenom dobu.

Geološka postavka dodatno objašnjava povezanost Tuzle s nekadašnjim Panonskim morem i naslagama kamene soli koje su ostale nakon njegovog povlačenja.

Razvoj Panonskih jezera doprinio je i širenju turističke ponude grada, naročito smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta. Zahvaljujući njihovoj lokaciji, posjetioci mogu istog dana uživati u kupanju, ručati u centru i nastaviti obilazak znamenitosti.

Šta vidjeti u Tuzli ako volite umjetnost i historiju?

Ponuda iz kulture jedan je od razloga zbog kojih se posjeta Tuzli ne treba završiti na Panonskim jezerima. Grad ima niz muzeja, galerija i memorijalnih prostora koji čuvaju vrijedne dijelove bosanskohercegovačke historije i umjetnosti.

Među njima se posebno izdvaja Atelje Ismet Mujezinović, kuća u kojoj je poznati bosanskohercegovački umjetnik živio i stvarao. Danas ovaj prostor čuva uspomenu na njegov život i rad, ali je istovremeno i mjesto održavanja kulturnih programa.

U spomen-sobi mogu se vidjeti originalni predmeti iz umjetnikovog života, namještaj, lični dokumenti, priznanja i posmrtna maska. Posebnu vrijednost prostoru daje činjenica da je riječ o kući koju je umjetnikova porodica ustupila gradu.

Nedaleko od ateljea nalazi se Međunarodna galerija portreta, koja raspolaže fundusom od više od 5.000 umjetničkih djela. Zbirka Ismeta Mujezinovića i zbirka „Tito u djelima likovnih umjetnika“ imaju status nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Ljubitelji književnosti mogu posjetiti Dom književnosti, gdje su stalne postavke posvećene Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću, dok Kuća bosanskog jezika predstavlja još jednu zanimljivu stanicu obilaska lokacija sa značajne mape stvaralašva iz različih oblasti kulture.

Važno mjesto u historiji grada zauzima i Kapija, prostor sjećanja na ubijenu tuzlansku mladost. Posjetom Memorijalnom centru Kapija moguće je detaljnije upoznati ovaj tragični dio novije historije Tuzle.

Ilinčica otkriva zelenu stranu Tuzle

Za ljubitelje prirode i rekreacije jedno od mjesta koje vrijedi posjetiti jeste Ilinčica, poznato izletište i vidikovac u blizini gradskog centra. Ovaj prostor nudi drugačiji doživljaj grada, daleko od gužve, sa šumskim stazama, zelenilom i pogledom na tuzlansku kotlinu.

Posebno zanimljiv je Dom prirode, dok uređeni rekreativni sadržaji pružaju mogućnost aktivnijeg boravka na otvorenom. Ilinčica je pogodna za laganu šetnju, porodični izlet ili predah nakon obilaska gradskih znamenitosti.

Pogled s vidikovaca otkriva kako se urbana jezgra Tuzle prostire između okolnih uzvišenja i zelenih površina.

Posjetioci koji žele više vremena provesti u prirodi mogu istražiti i Vršane te obronke Majevice, koji predstavljaju dodatne mogućnosti za šetnju i rekreaciju.

Tuzlanski ćevapi i sladoled, nezaobilazan dio lokalnog doživljaja

Upoznavanje destinacije podrazumijeva i njenu gastronomiju, a Tuzla ima nekoliko prepoznatljivih okusa koje lokalni domaćini rado preporučuju gostima.

Među njima se izdvajaju tuzlanski ćevapi, za koje je karakterističan način serviranja s lepinjom koja se zalijeva polivom. Upravo takva priprema daje im posebnu sočnost i okus koji ljubitelji ovog jela dobro poznaju.

Tokom ljetnih dana posebnu pažnju privlače i gradske slastičarnice. Među poznatim mjestima koja preporučuju lokalni turistički vodiči su Evropa, Papi gelato i slastičarnica Ilijazović u blizini Čaršijske džamije.

Ipak, gastronomski doživljaj Tuzle ne mora podrazumijevati samo obrok. Kafa na Trgu slobode ili u nekom od lokala duž Korza prilika je za odmor i upoznavanje svakodnevnog ritma grada.

Tuzla i festivali: Grad koji živi i nakon zalaska sunca

Manifestacije iz kulture i večernji život dodatno obogaćuju turističku ponudu grada.

Posebno mjesto zauzima Kaleidoskop, međunarodni festival umjetnosti mladih koji se održava od 2009. godine. Njegov program objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, uličnu umjetnost i druge oblike savremenog kreativnog izražavanja.

Kaleidoskop je tokom godina postao prepoznatljivo mjesto susreta mladih umjetnika i publike iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Među važnim kulturnim prostorima nalazi se i Kuća plamena mira, u kojoj se organizuju izložbe, koncerti i drugi programi.

Manifestacije Ljeto u Tuzli i Zima u Tuzli dodatno doprinose tome da grad ima sadržaje i izvan glavne kupališne sezone.

Za one koji žele upoznati opušteniju stranu grada, večernja šetnja Korzom i Trgom slobode, uz posjetu nekom od ugostiteljskih objekata ili događaja iz kulture, može biti jednako zanimljiva kao i dnevni obilazak njegovih turističkih atrakcija.

TO DO lista: 10 stvari koje morate vidjeti, probati i doživjeti u Tuzli

Ako planirate jednodnevni izlet ili vikend u Tuzli, ovih deset preporuka pomoći će vam da doživite njene najpoznatije atrakcije i lokalne posebnosti.

1. Prošetajte Trgom slobode i Korzom. Upoznajte historijsko jezgro grada, Čaršijsku česmu, Čaršijsku džamiju i zgradu Barok.

2. Obiđite grad turističkim vozićem. Ako je vozić u funkciji, uživajte u kratkom obilasku grada i upoznajte njegove najvažnije lokacije.

3. Okupajte se na Panonskim jezerima. Tokom ljetne sezone iskoristite priliku za odmor na slanim jezerima u centru grada.

4. Posjetite Slane slapove i Arheološki park. Otkrijte geološku i arheološku priču o nastanku i razvoju Tuzle.

5. Fotografišite se kod spomenika kralju Tvrtku I Kotromaniću. Posjetite Gradski park i upoznajte njegov srednjovjekovni historijski sadržaj.

6. Otkrijte umjetnost Ismeta Mujezinovića. Obiđite njegov atelje i Međunarodnu galeriju portreta.

7. Popnite se na Ilinčicu. Uživajte u prirodi, uređenim stazama i panoramskom pogledu na grad.

8. Probajte tuzlanske ćevape i sladoled. Izdvojite vrijeme za lokalne gastronomske specijalitete.

9. Posjetite neki od tuzlanskih festivala. Provjerite termine Kaleidoskopa, Ljeta u Tuzli ili Zime u Tuzli.

10. Provedite večer u centru grada. Uživajte u atmosferi Korza, Trga slobode, kafića i kulturnih događaja.

Pogledajte kako izgledaju najpoznatije turističke atrakcije Tuzle i upoznajte grad kroz priče lokalnih stanovnika u serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona.

Turistički vodič kroz Tuzlu, njene najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.