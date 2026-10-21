Gračanica i Doboj Istok dvije su destinacije Tuzlanskog kantona u kojima se historija, vrijedne ruke i domaćinski običaji susreću na svakom koraku. Od stare gračaničke sahat-kule i srednjovjekovnog Sokola, preko termalnih izvora i jedinstvenog umijeća keranja, do etno avlija i tradicionalnih zanata u Doboj Istoku, ovaj kraj nudi mnogo razloga za jednodnevni izlet ili vikend.

Gračanica je odavno poznata kao „od posla čaršija“, grad razvijene privrede, zanatstva i poduzetništva. Iza tog poslovnog identiteta nalazi se bogato kulturno-historijsko naslijeđe, s građevinama koje čuvaju stoljetne priče i ljudima koji nastavljaju njegovati tradicionalne vještine.

Nedaleko od Gračanice nalazi se Doboj Istok, područje koje turistima otkriva drugačiji doživljaj, kroz stare bosanske kuće, porodične etno zbirke, rukotvorine i prirodne predjele.

Gračanička sahat-kula, simbol grada koji stoljećima mjeri vrijeme

U samom centru Gračanice nalazi se jedan od njenih najprepoznatljivijih simbola, stara sahat-kula. Izgrađena početkom 17. stoljeća, ova građevina svjedoči o periodu u kojem je gračanička čaršija postajala važno trgovačko i zanatsko središte.

Sahat-kula visoka je približno 27 metara, a njena blaga nagnutost predstavlja jednu od zanimljivosti koje privlače pažnju posjetilaca. Tokom historije više puta je obnavljana i ispitivana njena stabilnost.

Uz gradnju kule povezuje se i predanje o Ahmed-paši Budimliji, kojem se pripisuje njeno podizanje. Prema lokalnoj priči, gračanička kula bila je toliko visoka da su nakon vijesti o njenoj izgradnji sarajevski majstori morali povisiti svoju sahat-kulu kako bi zadržala prvenstvo.

Sahat-kula danas nije samo historijska građevina nego i jedan od glavnih simbola grada, prikazan i na njegovom grbu.

Oko nje se razvijao čaršijski život, pa je upravo ovo mjesto najbolje polazište za upoznavanje Gračanice.

Stara gračanička čaršija čuva brojne historijske znamenitosti

Gračanica je svoju prepoznatljivost gradila kroz trgovinu, zanatstvo i proizvodnju, a dio tog naslijeđa i danas je vidljiv u njenom gradskom jezgru.

Šetnja čaršijom omogućava obilazak više zanimljivih lokacija bez potrebe za dužim putovanjem.

Među njima se izdvajaju Osman-kapetanova medresa, Ahmed-pašina džamija, Konak koji je služio kao vijećnica, Zavičajni muzej i stara parna lokomotiva, koja podsjeća na industrijsku i saobraćajnu prošlost ovog kraja.

Posebna vrijednost stare čaršije nalazi se i u njenoj atmosferi. Trgovine, ugostiteljski objekti, svakodnevni susreti i lokalni proizvodi čuvaju dio identiteta grada koji je nastajao stoljećima.

Za posjetioce koji žele upoznati Gračanicu, obilazak centra predstavlja priliku da historijske građevine povežu s današnjim životom jedne od privredno najaktivnijih sredina Tuzlanskog kantona.

Kuća Mare Popović, nacionalni spomenik u kojem živi gračaničko keranje

Među kulturno-historijskim znamenitostima Gračanice posebno mjesto zauzima Kuća Mare Popović, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine u kojem danas djeluje Udruženje „Gračaničko keranje“.

Ova građevina nije samo vrijedan primjer tradicionalne arhitekture. Njene prostorije danas su mjesto na kojem se čuva jedno od najprepoznatljivijih umijeća ženskog ručnog rada ovog kraja.

Nakon obnove 2010. godine kuća je povjerena Udruženju „Gračaničko keranje“, koje je osnovano 2006. godine s ciljem očuvanja, promocije i prenošenja tradicionalnog keranja na mlađe generacije.

Gračaničko keranje posebna je tehnika ručnog rada koja zahtijeva strpljenje, preciznost i veliko umijeće. Za razliku od mnogih drugih tehnika, radi se šivaćom iglom, bez unaprijed pripremljene mustre ili predloška.

Upravo zbog toga svaki izrađeni predmet predstavlja unikatan rad, u koji žena unosi vlastitu vještinu, kreativnost i osjećaj za oblikovanje.

Nekada su se ovakvi radovi najčešće čuvali u porodičnim seharama. Miljei, stolnjaci i ukrasni predmeti prenosili su se s generacije na generaciju, kao dragocjen dio porodičnog naslijeđa.

Razvojem savremenih načina proizvodnje postojala je opasnost da ovo umijeće postepeno nestane, zbog čega je organizovanje žena kroz udruženje postalo važno za njegovo očuvanje.

Od tradicionalnih miljea do nakita i Cvijeta Srebrenice

Udruženje „Gračaničko keranje“ tokom godina proširilo je način predstavljanja tradicionalnog ručnog rada.

Pored klasičnih ukrasnih predmeta, članice izrađuju nakit, suvenire i detalje koji se mogu koristiti na savremenim odjevnim predmetima, čime keranje približavaju mlađim generacijama.

Poseban uspjeh predstavlja zaštita gračaničkog keranja geografskom oznakom, čime je prepoznata njegova povezanost s ovim područjem i tradicionalnim načinom izrade.

Radovi članica predstavljeni su na brojnim izložbama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a udruženje je postalo jedan od prepoznatljivih čuvara kulturne baštine Gračanice.

Ipak, jedan od njihovih najznačajnijih doprinosa jeste izrada Cvijeta Srebrenice, simbola sjećanja na žrtve genocida.

Bijeli cvijet sa zelenom sredinom postao je međunarodno prepoznatljiv simbol sjećanja, solidarnosti i poruke da se genocid nikada i nikome ne ponovi.

Članice udruženja ovom su simbolu dale oblik kroz tradicionalno umijeće keranja, povezujući ručni rad s kulturom sjećanja i univerzalnom porukom mira.

Kuća Mare Popović danas je zato mnogo više od nacionalnog spomenika. Ona je prostor susreta, edukacije i očuvanja naslijeđa, u koji dolaze domaći i strani posjetioci, školske grupe i svi koji žele upoznati način na koji nastaje gračaničko keranje.

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Za turiste koji traže autentičan lokalni suvenir, upravo ručno izrađeni predmeti mogu predstavljati posebnu uspomenu na boravak u Gračanici.

Stari grad Soko, tragovi srednjovjekovne Bosne

Historija gračaničkog kraja ne počinje u današnjem gradskom središtu. Važan dio njegove prošlosti povezan je sa srednjovjekovnim gradom Soko.

Ostaci ove utvrde nalaze se na području Sokola, a prvi pisani podaci o gradu datiraju iz 1449. godine.

Soko je bio važan utvrđeni lokalitet u srednjovjekovnoj Bosni, povezan s vremenom vladavine dinastije Kotromanić.

Danas su od nekadašnje utvrde ostali dijelovi zidina, koji svjedoče o historijskom značaju ovog prostora.

Za ljubitelje historije Stari grad Soko predstavlja zanimljivu destinaciju jer omogućava upoznavanje srednjovjekovnog naslijeđa izvan velikih i poznatijih tvrđava Bosne i Hercegovine.

Uz ovaj lokalitet vežu se i različita narodna predanja, koja su dio kulturnog pamćenja stanovnika okolnih naselja.

Posjetu je poželjno planirati uz prethodnu provjeru pristupa i uslova na terenu, jer se radi o historijskom prostoru koji nije uređen kao savremeni turistički kompleks.

Terme Gračanica, odmor u termomineralnoj vodi

Pored kulturno-historijskih znamenitosti, Gračanica ima i razvijenu ponudu za rekreaciju i odmor.

Jedna od najpoznatijih destinacija su Terme Gračanica, kompleks koji već više od dvije decenije privlači posjetioce iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.

Posebnost ovog prostora je termomineralna voda, čija temperatura na izvoru iznosi približno 38 stepeni, dok u bazenima dostiže oko 33 stepena Celzijusa.

Kompleks raspolaže s tri bazena različitih veličina, a namijenjen je posjetiocima koji žele kupanje, rekreaciju i opuštanje.

Uz bazene se nalaze ugostiteljski sadržaji, dok mogućnost boravka u drvenim bungalovima omogućava i duži odmor.

Terme su posebno popularne među starijim posjetiocima, ali ih posjećuju i porodice s djecom te gosti koji žele provesti dan u opuštenijem ambijentu.

Njihova prednost je blizina grada, zbog čega se kupanje može kombinovati sa šetnjom kroz čaršiju, obilaskom kulturnih znamenitosti i upoznavanjem lokalne gastronomske ponude.

Doboj Istok, kraj bosanskih kuća, etno avlija i starih zanata

Nedaleko od Gračanice nalazi se Doboj Istok, općina čija se turistička ponuda posebno oslanja na očuvanje tradicije, seoskog ambijenta i prirodnih ljepota.

Jedna od najzanimljivijih lokacija nalazi se u Klokotnici, gdje je smješten Etno park Avlija Mujkić.

Ovaj porodični etno prostor nastao je iz želje da se sačuvaju predmeti, zanati i običaji koji su nekada bili sastavni dio svakodnevnog života.

Ideja o njegovom nastanku razvijena je krajem devedesetih godina prošlog stoljeća, a porodica Mujkić nastavila je prikupljati i obnavljati stare predmete.

Danas posjetioci mogu vidjeti različite eksponate, tradicionalno posuđe, drvene predmete i rukotvorine, ali i upoznati stare zanate koji se još njeguju.

Posebnost Avlije Mujkić jeste činjenica da se dio predmeta i danas izrađuje na tradicionalan način.

U ponudi su zemljano posuđe i drugi ručno izrađeni proizvodi, dok domaćini pripremaju i vlastite proizvode poput pekmeza i jabukovog sirćeta.

Za posjetioce je ovo prilika da upoznaju svakodnevni život nekadašnjih bosanskih domaćinstava, ali i da vide koliko truda zahtijeva očuvanje starih zanata.

Od čardaklije u Maloj Brijesnici do starog mlina u Lukavici Rijeci

Doboj Istok nudi i druge zanimljive lokalitete koji nisu toliko poznati široj turističkoj javnosti.

U Maloj Brijesnici nalazi se stara kuća čardaklija, građevina koja podsjeća na tradicionalnu stambenu arhitekturu iz prve polovine 20. stoljeća.

Posebno je zanimljiva posjetiocima koji žele upoznati nekadašnji način gradnje i uređenja bosanskih kuća.

U Velikoj Brijesnici pažnju privlači džamija s ručno izrađenim drvenim ukrasima i kaligrafskim detaljima.

Za dio duborezbarskih radova zaslužan je lokalni majstor Mehmed Kovačević, čije je umijeće ostavilo prepoznatljiv trag u unutrašnjosti ovog vjerskog objekta.

Zanimljivo mjesto za posjetu je i etno prostor Stari mlin u Lukavici Rijeci, smješten uz vodu, u prirodnom ambijentu koji podsjeća na nekadašnji seoski način života.

U Stanić Rijeci nalazi se i stara munara koja je sačuvana nakon rušenja ranije džamije. Pored nje je kasnije izgrađena nova džamija, dok je stara munara ostala kao historijsko svjedočanstvo.

Na području Doboj Istoka nalaze se i lokaliteti sa stećcima, koji dodatno potvrđuju bogatstvo kulturno-historijskog naslijeđa ovog kraja.

Sajam „Čuvarice tradicije“, mjesto susreta starih zanata i domaćih proizvoda

Zanimljiv doprinos kulturnoj i turističkoj ponudi Doboj Istoka predstavlja sajam „Čuvarice tradicije“.

Ovaj događaj osmišljen je s ciljem promocije lokalnih obrtnika, ženskih udruženja, rukotvorina i običaja koji su dio tradicionalnog života.

Posebnost sajma je njegov koncept, koji posjetiocima približava atmosferu nekadašnjih bosanskih čaršija.

Program je organizovan kroz tematske prostore namijenjene predstavljanju obrta, domaćih proizvoda i tradicionalnog gostoprimstva.

Među njima su Merak mahala i Ćoša ćejfa, prostor zamišljen kao mjesto odmora uz bosansku kafu i ambijent tradicionalne sobe.

Sajam je prilika da posjetioci upoznaju lokalne proizvođače, kupe ručno izrađene predmete i vide kako se pojedini zanati i običaji čuvaju od zaborava.

TO DO lista: Šta ne smijete propustiti u Gračanici i Doboj Istoku?

Za jednodnevni izlet ili vikend na ovom području izdvajamo dvanaest preporuka koje povezuju historiju, odmor, tradiciju i lokalne doživljaje.

1. Posjetite gračaničku sahat-kulu. Upoznajte jedan od najstarijih i najprepoznatljivijih simbola grada, čija historija seže u početak 17. stoljeća.

2. Prošetajte starom gračaničkom čaršijom. Obiđite historijske građevine, Osman-kapetanovu medresu, Konak i druge znamenitosti gradskog jezgra.

3. Obiđite Kuću Mare Popović. Posjetite nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i upoznajte tradicionalni ambijent u kojem se čuva kulturna baština Gračanice.

4. Upoznajte umijeće gračaničkog keranja. Posjetite Udruženje „Gračaničko keranje“, pogledajte ručno izrađene predmete i saznajte kako nastaje tradicionalni rad bez mustre. Posjetu je najbolje unaprijed dogovoriti.

5. Otkrijte priču o Cvijetu Srebrenice. Upoznajte simbol sjećanja na žrtve genocida i način na koji su članice Udruženja „Gračaničko keranje“ doprinijele njegovoj izradi i prepoznatljivosti.

6. Posjetite Stari grad Soko. Istražite ostatke srednjovjekovne utvrde i upoznajte historiju ovog područja, uz prethodnu provjeru pristupa lokalitetu.

7. Provedite dan u Termama Gračanica. Uživajte u kupanju u termomineralnoj vodi i rekreativnim sadržajima tokom sezone rada kompleksa.

8. Obiđite Etno park Avlija Mujkić u Klokotnici. Pogledajte tradicionalne predmete, stara zanatska umijeća i bosanski domaćinski ambijent.

9. Posjetite staru kuću čardakliju u Maloj Brijesnici. Upoznajte tradicionalnu arhitekturu i način stanovanja iz prošlog stoljeća, uz prethodnu provjeru mogućnosti obilaska.

10. Otkrijte duborez u džamiji u Velikoj Brijesnici. Pogledajte ručno izrađene drvene detalje i kaligrafiju lokalnih majstora.

11. Posjetite Stari mlin u Lukavici Rijeci. Odvojite vrijeme za prirodu i tradicionalni ambijent ovog dijela Doboj Istoka.

12. Doživite sajam „Čuvarice tradicije“. Ako se vaš dolazak poklopi s održavanjem sajma, upoznajte stare zanate, domaće proizvode i lokalno gostoprimstvo.

Pogledajte turističku priču o Gračanici i Doboj Istoku

Kulturno-historijske znamenitosti, termalni izvori, gračaničko keranje i etno naslijeđe Doboj Istoka predstavljeni su i u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz razgovore s lokalnim stanovnicima, čuvarima tradicije i turističkim radnicima serijal približava mjesta i običaje koji ovaj dio Bosne i Hercegovine čine posebnim.

Turistički vodič kroz Gračanicu i Doboj Istok, njihove najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.