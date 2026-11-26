Borački dodatak izazvao je veliki interes građana Gračanice, zbog čega će šalter sala Gradske uprave raditi i u subotu, 28. novembra. Na ovaj način pripadnicima boračke populacije bit će omogućen dodatni termin za predaju zahtjeva, kako bi se smanjile gužve i čekanja.

Šalter sala u subotu će biti otvorena od 7:30 do 16 sati.

Iz Gradske uprave Gračanica ističu da je odluka donesena zbog svakodnevnog priliva velikog broja zahtjeva, ali i potrebe da se građanima olakša procedura ostvarivanja prava na ovu novčanu naknadu.

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Borački dodatak od januara: Do kada treba predati zahtjev?

Prijem zahtjeva za ostvarivanje prava na borački dodatak počeo je 23. novembra, a posebno je važno da građani koji žele ostvariti pravo na naknadu od 1. januara 2027. godine zahtjev podnesu najkasnije do 31. decembra ove godine.

Dodatni radni dan šalter sale prilika je i za građane koji zbog poslovnih ili drugih obaveza nisu u mogućnosti dostaviti dokumentaciju tokom radne sedmice.

Iz Gradske uprave Gračanica pozivaju pripadnike boračke populacije da iskoriste mogućnost predaje zahtjeva u subotu te da uz zahtjev dostave svu propisanu dokumentaciju.